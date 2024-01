Polští zemědělci opět blokují hraniční přechod Medyka. Ukrajincům už nevěříme, hlásí

před 18 m minutami | Zdroj: Pap.pl , Rzeszow.wyborcza.pl , Reuters , Financial Times , ČTK

„Uvidíme, jak to bude vypadat. Ukrajincům už nevěříme, protože po nás požadují průjezd s tím, že se jim kazí potraviny. My se podíváme dovnitř a najdeme tulipány. Už ze sebe nebudeme dělat blbce. Jsme zoufalí,“ pokračoval Kondrów.

„Přesně o osmé rolníci obnovili protest, přerušený o svátcích,“ informovala rozhlasová stanice RMF 24 na svém webu. „Chceme co nejdříve podepsat dvoustrannou dohodu mezi ministerstvem (zemědělství) a rolníky. Pokud taková dohoda bude podepsána, protest bude co nejdříve ukončen,“ řekl organizátor akce Roman Kondrów, jehož vyjádření citovala i další média.

Rolníci zahájili protest 23. listopadu. Na Štědrý den jej ale přerušili, protože ministr zemědělství Czeslaw Siekerski jim o den dříve v Medyce slíbil, že jejich požadavky budou splněny. „Až dosud jsme ale nedostali žádné písemné záruky,“ vysvětloval Kondrów rozhodnutí přistoupit k opětovné blokádě přechodu. „Ministerská anotace není dohoda,“ upozornil s tím, že se ve středu uskutečnilo setkání zástupců vlády a zemědělců.

„Šlo o setkání s poslancem Adamem Dziedzicem (PLS) a Teresou Kubas-Hulovou z Podkarpatského vojvodství. Nemají ale pravomoc rozhodovat, proto apelujeme na předsedu vlády Donalda Tuska. Očekáváme podpis dvoustranné dohody,“ dodal Kondrów.

Hranici blokují také autodopravci

Část přechodů blokují od 6. listopadu na polsko-ukrajinské hranici také autodopravci. I oni si stěžují na levnou konkurenci z Ukrajiny a požadují po Evropské unii, aby obnovila pro ukrajinské firmy povinná povolení pro činnost v EU. Protest prozatím prodloužili do března.

„Na přechodu Dorohusk, blokovaném polskými dopravci, čekají kamiony na vjezd na Ukrajinu deset dní,“ informovala ve čtvrtek agentura PAP. Ve frontě dlouhé třináct kilometrů je „uvězněno“ zhruba pět set nákladních vozů. „Čeká se (na vjezd na Ukrajinu) 250 hodin. Protestující pouští dvě vozidla za hodinu,“ uvedla policejní mluvčí.

Podobná situace je také před přechodem Hrebenne, kde ve čtvrtek dopoledne čekalo 390 kamionů ve frontě dlouhé dvanáct kilometrů. PAP mimo jiné připomněl, že protest v Dorohusku zastavil 11. prosince tamní starosta, který zakázal řidičům kamionů pokračovat v blokádě. Soud však toto rozhodnutí zrušil a protestující dopravci se vrátili na hranici.

Předseda nové polské vlády Donald Tusk sice v prosinci prohlásil, že se blíží konec blokád několika hraničních přechodů s Ukrajinou, ale doposud se tak nestalo.

„Nemyslím si, že dosáhneme maxima, které si autodopravci přejí, ale zdá se, že to, čeho lze dosáhnout, nám umožní uvolnit emoce a zmírnit blokády na hranicích,“ oznámil Tusk a doplnil, že současná nařízení týkající se povolení budou v platnosti do června.

„Je nepravděpodobné, že by se do té doby mohla změnit,“ zakončil s tím, že na „provozní úrovni“ lze najít jiná řešení. Mimo jiné na plánované schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Udělám vše pro to, abych usnadnil život polským autodopravcům,“ slíbil polský premiér.