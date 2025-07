Malá města motivují obyvatele k trvalému pobytu penězi i výhodami

V řadě měst a obcí lidé bydlí, využívají jejich infrastrukturu a služby, ale přihlášení k trvalému pobytu tam nejsou. Radnice za ně tak do rozpočtu od státu nezískávají peníze. Proto se obyvatele k přihlášení snaží motivovat finančními dary i nejrůznějšími benefity. Například Studénka na Novojičínsku jim aktuálně v kampani nabízí dva tisíce sto korun.

Prvního července proto město spustilo kampaň s názvem Staň se občanem Studénky . Ta potrvá až do konce roku. Lidé, kteří ve městě trvale žijí, mohou v rámci ní za přihlášení k pobytu, a při splnění několika podmínek, získat dva tisíce sto korun. „Dva tisíce korun bude motivační faktor a sto korun je na administrativu spojenou se změnou občanského průkazu a zřízení trvalého pobytu,“ vysvětlil starosta. Od začátku akce úřad eviduje už dvě desítky zájemců. Radnice doufá, že by jich v závěru mohla být alespoň stovka.

Podle oficiálních statistik žije ve Studénce na Novojičínsku zhruba 9300 lidí. Radnice odhaduje, že by toto číslo mohlo být ještě o tři stovky vyšší. Důkazem toho, že oficiální data neodpovídají reálnému počtu obyvatel, může být i kapacita místních školních zařízení. Ta je, i přes klesající demografickou křivku, stále naplněná.

„Je to velký problém. Obyvatelé chtějí služby, umístit děti do školy, aby jezdila MHD, ale obci na to nepřispívají. Protože když tam nejsou hlášeni, obec na ně nedostává peníze,“ vysvětlila ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Radka Vladyková. Zákonné možnosti, jak situaci lépe řešit, však samosprávy nemají.

Zvýhodněné služby, příspěvky na kulturu a sport

Podobný motivační program na konci června skončil také v ostravském městském obvodu Jih, kde podle odhadů vedení radnice žije bez přihlášení až dva tisíce lidí.