Farmáři plánují v pondělí zablokovat Prahu. Do města přijedou šesti trasami

Část farmářů chce blokádou upozornit na podle nich špatnou situaci českého zemědělství. Protest organizují například předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů ČR Bohumír Dufek nebo bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek.

Požadují například to, aby česká vláda odstoupila od Zelené dohody pro Evropu. Velké oborové organizace jako Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství se do blokády nezapojí, na příští čtvrtek plánují vlastní symbolický protest proti politice EU.

Policie tento týden upozornila na to, že na dálnice a silnice pro motorová vozidla nepovolí vjezd vozidlům, která nesplňují zákonné požadavky. Organizátoři následně původně avizované trasy využívající dálnice změnili a informovali o nich magistrát.

Kudy zemědělci projedou?

Avizované trasy počítají s příjezdem do Prahy z šesti směrů. Nájezd do metropole je v plánu kolem 5:00 tak, aby se technika sešla kolem 6:00 před ministerstvem zemědělství na plánovanou blokádu, která má trvat do 15:00. Mezi 9:00 a 10:00 pak plánuje část protestujících předat na Úřadu vlády petici.

Původně organizátoři nahlásili i čtyři shromáždění na Malostranském náměstí, a to od pondělí do čtvrtka. Nyní podle Hofmana rozsah omezili. „Byla stažena oznámení na středu a čtvrtek s tím, že i úterní akce by měly být již jen ve velmi omezeném rozsahu a pouze na Malostranském náměstí či jeho okolí,“ uvedl.

Od jihu plánují farmáři přijet do Prahy po Strakonické ulici, kde se chtějí seřadit v 5:00 a dále pokračovat přes Jiráskův most na magistrálu. Dále přijedou ve směru od Říčan a Uhříněvsi ulicemi Přátelství a Kutnohorská, odkud najedou na Černokosteleckou a Vinohradskou a dále na magistrálu.

Ze severu technika do metropole přijede podél dálnice D8 a dále přes Kobylisy, Holešovičky a přes most Barikádníků na Argentinskou a magistrálu. Ze severozápadu plánují zemědělci přijet po Evropské ulici a dále projet Dejvickým tunelem přes ulice Milady Horákové a Veletržní na Wilsonovu a k ministerstvu zemědělství.

V ulicích může být až tisíc strojů, odhadují organizátoři

Od Hradce Králové trasa vede přes Horní Počernice, Černý Most a dále přes Poděbradskou a Českomoravskou na nábřeží a Těšnovským tunelem k ministerstvu. Poslední příjezdová trasa bude od Pardubic a povede přes Újezd nad Lesy a Běchovice na Českobrodskou a Spojovací dále do centra.

Stovky zemědělců, které se zúčastní pondělních protestů, budou odpoledne demonstrovat i na Malostranském náměstí. Farmáři projevy plánují od 15:00 a večer oznámí další postup na tiskové konferenci, vyplývá z informací mluvčího protestní akce Daniela Sterzika z Miroslavi na Znojemsku. Kolik se z jednotlivých krajů do protestu zapojí zemědělců, pořadatelé nechtějí uvést. Podle jejich předběžného odhadu vjede v pondělí na magistrálu šest set až tisíc strojů.

„Magistrála bude zablokovaná v obou směrech. Odtud traktory zamíří před ministerstvo zemědělství. Poté je budou policisté směrovat na plochu, kde budou traktory zaparkované. Předpokládáme, že část řidičů zůstane u strojů a bude s lidmi debatovat a vysvětlovat jim, proč jsme protest uspořádali,“ podotkl Sterzik.

Doplnil, že farmáři požadují deklaraci vlády k tomu, aby učinila kroky k záchraně českého zemědělství. Co se týče Zelené dohody pro Evropu, zemědělcům vadí rozdílně nastavené dotační prostředí v zemích EU i požadavky dohody, řekl Sterzik.

„Zahrnuje například omezení používání hnojiv na polovinu. Toto stanovení v procentech je ale nesmyslné. V Německu mohou používat čtyři sta kilogramů hnojiva na hektar a po snížení budou hnojit dvěma sty kilogramy. U nás ale už limit dvou set kilogramů platí nyní a snížit ho na polovinu je nesmysl,“ dodal konkrétní příklad.

Nejezděte do Prahy, apeluje na řidiče mluvčí města

Protestující zemědělci aktualizují trasy průjezdu na webu akce a budou je doplňovat do nedělního večera. Na možné komplikace v dopravě kromě Prahy upozorňuje i Středočeský kraj. „Lze předpokládat výrazná zpoždění autobusových spojů na příjezdech do Prahy, v případě trvalé blokády některých komunikací může dojít i k dočasnému odklonu některých regionálních linek,“ uvedla Integrovaná doprava Středočeského kraje na webu .

Hofman zopakoval, že pokud skutečně do města dorazí stovky kusů techniky, jak organizátoři avizují, bude to pravděpodobně znamenat dopravní kolaps v celém městě. „Metropole důrazně prosí občany, aby do hlavního města v pondělí vůbec nejezdili a pokud je to možné, využili například možnost práce z domova. Pokud občané do hlavního města přesto budou muset cestovat, měli by zvolit vlakovou dopravu,“ uvedl mluvčí.

Ministři zemědělství Evropské unie zasednou k jednání o situaci ohledně evropských farmářů 26. února. Podle šéfa českého resortu Marka Výborného (KDU-ČSL) bude do konce měsíce jasno ohledně domácích kroků ke zmírnění napjaté situace. Farmáři žádají například navýšení národních dotací na živočišnou výrobu a také slevu na sociálním pojištění pro podnikatele v oboru. Podle Výborného k tématu proběhla již čtyři koaliční jednání.

Protestovat přijedou farmáři ze Zlínska i Liberecka

Ve středních Čechách na protestní jízdu podle koordinátora Karla Dryáka z farmy Dryák vyrazí zhruba pět set traktorů, zejména od zemědělců ze Slánska, Chomutovska či Litoměřicka. Koordinátor protestu ve východních Čechách Adam Lád předpokládá, že jednotliví zemědělci budou muset s technikou do Hradce Králové na místo srazu vyrazit již kolem půlnoci. Kolik jich bude, neuvedl.

Z Libereckého kraje pojedou protestovat do Prahy zřejmě jen malí zemědělci s dvaceti až třiceti traktory, řekl v pátek za organizátory Václav Honzejk z Petrašovic u Českého Dubu. Zemědělci z Ústeckého kraje avizují symbolickou podporu vysláním jednoho traktoru. Podle předsedy okresní agrární komory Jakuba Bodnárika zatím však neví, kde by se mohl připojit ke koloně.

Ze západních Čech pojedou farmáři na protest jak s technikou, tak osobními vozy. „Počty nevíme, dáváme to pořád dohromady,“ řekla koordinátorka Lucie Hormandlová.

Podle organizátorů nebudou chybět na protestu ani zemědělci ze Zlínského kraje. „Skupinky se organizují samy. Myslím si, že jich bude hodně. Nevím, jestli jich budou desítky nebo stovky,“ oznámila jedna z koordinátorek protestu za Moravu Zdeňka Niklová.