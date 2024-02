Francie v reakci na protesty farmářů uzákoní potravinovou suverenitu

Francouzský premiér Gabriel Attal podle agentury Reuters oznámil, že země zapracuje do zákona zásadu „potravinové suverenity“, a představil další opatření, která mají potlačit nepokoje francouzských zemědělců, jež se mezitím rozšířily i do dalších evropských zemí. Attal dodal, že je potřeba více pracovat na řešení obav farmářů na úrovni Evropské unie, zejména pokud jde o dohody o volném obchodu.

„Pokud jde o Ukrajinu, dosahujeme pokroku při vytváření ochranných doložek, zejména u drůbeže. Otázkou obilovin se budeme muset zabývat v rámci nadcházejících jednání,“ prohlásil Attal.

Francouzská vláda od letoška trvale vyčlení 150 milionů eur (3,7 miliardy korun) na zmírnění daňové a sociální zátěže chovatelů hospodářských zvířat v zemi, oznámil Attal. „Naši zemědělci potřebují konkrétní podporu. Proto (...) jim od letošního roku a trvale poskytneme 150 milionů eur na daňovou a sociální podporu,“ řekl na tiskové konferenci v době, kdy ve Francii sílí protesty zemědělců.

Země také plánuje zakázat dovoz ovoce a zeleniny ošetřených pesticidem thiacloprid, uvedl Attal.

Francouzská vláda bude rovněž usilovat o to, aby Evropská unie přijala „jasné právní předpisy“ definující syntetické maso, které se vyrábí z buněk živočišných tkání a v současné době není v EU povoleno. „Syntetické maso nezapadá do našeho pojetí potravin francouzského typu. Proto bych rád viděl jasnou legislativu na evropské úrovni o tom, co je syntetické maso,“ prohlásil Attal.