Česko bude v EU usilovat o odklad systému emisních povolenek, řekl Fiala

Česká republika bude v EU usilovat o odklad a úpravu nového systému emisních povolenek. Ten by se měl rozšířit například i na silniční dopravu nebo vytápění budov a platit by měl podle aktuálních plánů od roku 2027. Česká vláda chce účinnost minimálně o rok odložit a zároveň zavést silnější ochranu proti prudkému růstu cen, uvedl na tiskové konferenci premiér Petr Fiala (ODS). Obává se toho, že současné nastavení systému by zvýšilo náklady domácností i průmyslu.