Zprošťující rozsudek z Feriho kauzy přezkoumá odvolací soud, píše iRozhlas


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Státní zástupkyně Petra Gřivnová se odvolala proti verdiktu Obvodního soudu pro Prahu 3, který v květnu zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění tehdy sedmnáctileté dívky. Věc tak přezkoumá odvolací senát. Serveru iRozhlas.cz to řekl soudce Marek Bodlák, který zprošťující verdikt vynesl.

Prvoinstanční soud sice ženě v jejím popisu situace uvěřil, nenaplnila se podle něj v tomto případě skutková podstata trestného činu znásilnění. „Ano, odvolání bylo podáno, zatím bez odůvodnění,“ potvrdil serveru soudce. Termíny jednání zatím vypsány nejsou.

Případ se stal v roce 2015, kdy měl mít Feri ve svém pražském bytě nejprve sice souhlasný pohlavní styk s tehdy sedmnáctiletou dívkou, v jeho průběhu si měl ale proti její vůli sundat kondom. Když to dívka zjistila, chtěla podle obžaloby sex přerušit.

Feri se jí měl ale pouze vysmívat a styk měl i přes její odpor dokončit. Bývalý politik od počátku se zněním obžaloby nesouhlasí. Podle něj se situace tak, jak ji popisuje ve své obžalobě státní zástupkyně Gřivnová, nikdy nestala.

Státní zástupkyně obžalovala Feriho z dalšího znásilnění
Dominik Feri (snímek z roku 2024)

Do vězení nastoupil bývalý politik TOP 09 koncem května 2024 poté, co ho pražský soud v listopadu 2023 uznal vinným za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění, vyměřil mu tříleté vězení a nařídil uhradit majetkovou a nemajetkovou újmu obětem.

Feri od začátku vinu odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek. Brány věznice opustil exposlanec v květnu, kdy byl podmíněně propuštěn.

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil
Dominik Feri opustil věznici v Teplicích, 26.5.2026

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Státní zástupkyně Petra Gřivnová se odvolala proti verdiktu Obvodního soudu pro Prahu 3, který v květnu zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění tehdy sedmnáctileté dívky. Věc tak přezkoumá odvolací senát. Serveru iRozhlas.cz to řekl soudce Marek Bodlák, který zprošťující verdikt vynesl.
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