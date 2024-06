ŽIVĚ: Aktuální nebezpečí nám nehrozí, řekl Fiala ve sněmovně

Korespondenční volba

Poslanci se mají vrátit také ke schvalování korespondenční volby z ciziny. V dosud pětihodinové debatě převažovala opoziční kritika, k hlasování se ale sněmovna ve středu nedostala. Obdobný scénář se očekává i v pátek. V řádné diskusi chtějí vystoupit čtyři desítky poslanců výhradně z opozičních ANO a SPD.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem v řádných volbách do sněmovny v příštím roce. Opoziční SPD žádá zamítnutí volební novely, ANO zejména odklad její účinnosti na rok 2026 a vyloučení voleb do Evropského parlamentu kvůli údajně největšímu riziku dvojího hlasování.