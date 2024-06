Zástupci zvolených uskupení do europarlamentu diskutovali o prioritách pro funkční období

Potřetí za sebou vyhrálo v Česku ve volbách do Evropského parlamentu hnutí ANO, druhá skončila vládní koalice SPOLU, na třetí příčku vystoupalo dosud neparlamentní hnutí Přísaha v koalici se stranou Motoristé. Do Bruselu zamíří vyslanci sedmi různých uskupení, kteří diskutovali v Událostech, komentářích nejen o výsledcích voleb, ale také o prioritách jejich uskupení nebo o tom, kdo byl měl být českým eurokomisařem.

Vadilo mu například nálepkování v kampani. „Vysíláme své zástupce do Evropského parlamentu, aby tam hájili české zájmy, a na těch se musíme být schopni shodnout. A ne že tam jdeme dopředu s tím, že jedni jsou ti správní a ti ostatní jsou populisté, extremisté,“ podotkl. Pro hnutí ANO bude podle Kovaříka klíčové být součástí takové frakce, která nejlépe umožní prosadit jeho program. To je jednak úprava Green Dealu, řešení migračního paktu nebo otázka konkurenceschopnosti. Otázka výběru českého eurokomisaře je podle Kovaříka otázka na vládu.

Europoslankyně ODS Veronika Vrecionová uznala, že se uprostřed volebního období výsledek voleb druhého, třetího řádu na vládních stranách podepíše. „Nicméně koalice SPOLU skončila druhá a my z toho výsledku nikterak úplně nejásáme, ale nepovažujeme to za prohru, máme šest mandátů. Hnutí ANO vyhrálo, to se sluší pogratulovat. Nedělala bych z toho takové závěry, že je to nějaký veliký problém,“ podotkla. Zmínila například Francii, Německo nebo Belgii, kde vládní strany skončily s daleko horším výsledkem. Vládní koalice podle ní musí přesvědčit voliče, že odvedla kus práce, aby uspěla v tuzemských volbách.

Podle Vrecionové si každý klub v koalici rozhodne, v jaké frakci bude chtít být. ODS se podle ní nechystá do EPP (Evropské lidové strany) a bude chtít zůstat v ECR (Evropští konzervativci a reformisté). Také si myslí, že na migračním paktu je potřeba nadále pracovat. V případě eurokomisaře ODS ctí podle Vrecionové dohodu, že nominaci dodá hnutí STAN. Důležité podle ní je, jaké bude mít portfolio.

Debaty o novém českém eurokomisaři

„Šla jsem do toho s tím, že chceme dva mandáty v Evropském parlamentu. Já se na tu práci moc těším. Udělali jsme koalici Přísaha a Motoristé a jsem strašně ráda, že dost často nám lidé říkali, že takovou symbiózu ještě neviděli. A nám to zapadlo profesně, protože Filip Turek je odborník co se týká automobilového průmyslu a na Green Deal a já zase zastupuji roli v bezpečnosti a jsem ráda, že se nám podařilo vytvořit takovou symbiózu a rozumíme si. Jak v profesní, tak osobní rovině,“ zhodnotila výsledek voleb nově zvolená europoslankyně Nikola Bartůšek, která kandidovala jako nestraník za koalici Přísaha a Motoristé.

„A když se na to podíváme programově, tak ideově je nám nejblíž frakce ECR, do které bychom chtěli jít,“ dodala. Za zásadní považuje, aby došlo k napravení nešťastného migračního paktu, který je ve všech podobách pro Česko podle ní nevýhodný. V případě eurokomisaře by podle Bartůšek nebyla Danuše Nerudová jako kandidátka STAN na tento post vhodná i vzhledem vývoji v posledních měsících, podotkla.