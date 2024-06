Hnutí ANO dominuje v menších obcích. SPOLU volí ve větších městech

I v pražských městských částech ale hnutí dokázalo získat od deseti do dvaceti procent hlasů. Obrácená je mapa volebních zisků koalice SPOLU. Vysoké volební zisky hlásí i v šumavských nebo krkonošských obcích, kde tradičně hlasují lidé s voličskými průkazy.

Naopak žádné výrazné regiony s vysokou podporou nejsou vidět v případě Přísahy a Motoristů, kteří dokázali oslovit podobný podíl voličů v regionech i ve velkých městech napříč celou republikou. Starostové a osobnosti měli vyšší podporu v Praze, středních Čechách a také na Liberecku, kde se Starostům tradičně daří.

Výsledky výrazně ovlivnila rekordní volební účast. K evropským volbám v Česku přišlo o více než 600 tisíc voličů více než před pěti lety. Nejvyšší zájem byl v malých obcích do tisíce obyvatel, kam přišlo volit přes 38 procent voličů. Naopak lehce pod republikovým průměrem byla volební účast v městech i středně velkých obcích.

Nejvyšší účast v obci na Ústecku

Mezi obcemi, kde žije od tisíce do pěti tisíc obyvatel, byla největší účast v Mšené-lázně na Ústecku. Volit přišlo přes pětapadesát procent lidí. Před pěti lety to přitom bylo jen necelých třicet procent. Na rozdíl od zdejších léčivých pramenů ale tahle volební účast zázrakem podle starosty Rostislava Lariše (nestr.) není. „Vysvětluju si to tím, že souběžně s volbami do Evropského parlamentu zde běželo referendum kvůli větrným elektrárnám, takže občané byli motivovaní,“ uvedl Lariš.