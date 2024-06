Média: Česká politická scéna je rozbitá

Také podle komentáře Lidovek.cz „vláda dostala na zadek, ale může tiše slavit“. „Udržet šest mandátů hraničilo se zázrakem, podíváme-li se na to, jak mimořádně je jeho kabinet neoblíben. Nejen to, Fiala udržel značku SPOLU: jeho sázka na tento rozporný slepenec dokonale vyšla a nikdo z ODS nebude tvrdit, že na společné kandidátce partaj prodělala kalhoty,“ podotýká autor komentáře.

STAN a Piráti propadli

Podle Deníku N vrásky na čele musí Fialovi dělat výsledek jeho koaličních partnerů. Starostové a zejména Piráti své ambice nenaplnili ani zdaleka, u Pirátů lze mluvit o „naprostém debaklu“, míní. „O postu evropského komisaře či komisařky, která by je zviditelnila, si Starostové pravděpodobně mohou nechat maximálně zdát,“ píše autor komentáře Jan Moláček. Dodává, že u Pirátů se zase téměř nechce věřit, že kdysi pomýšleli na post premiéra. Pokud Fiala nebude chtít po sněmovních volbách Strakovu akademii vyklidit, bude muset nejen rychle něco vymyslet on, ale také doufat, že se to podaří jeho partnerům, dodává Deník N.

Případným trvalejším nástupem nových subjektů na politickou scénu by se otevřely úplně nové možnosti ve vytváření vládních většin. „Zatím to vypadá, že z hlavních politických hráčů by to mohlo více hrát do karet Babišovi, uzavírá MF DNES.