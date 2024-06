SPD roste konkurence, ukazuje výsledek voleb

Úspěchem pro SPD a Trikoloru ve volbách do Evropského parlamentu by byla obhajoba dvou mandátů, prohlašoval ještě krátce před vyhlášením volebních výsledků lídr kandidátky Petr Mach. Nakonec je z toho nejhorší výsledek za poslední roky. Naopak úspěch slaví jiné volební strany, které jsou k Evropské unii kritické – Přísaha a Motoristé a také koalice Stačilo!. Jsou evropské volby pro SPD varováním?

S těmito tématy ale příliš neuspělo. SPD přesvědčila jen 5,73 procenta voličů. To je z dlouhodobého hlediska nejhorší výsledek, kterého hnutí dosáhlo. V předchozích volbách v roce 2019 získalo 9,14 procent hlasů a s nimi i dva europoslanecké mandáty, které obsadili Hynek Blaško (dostal se do Evropského parlamentu z osmého místa kandidátky) a volební lídr Ivan David.

SPD s předsedou Tomiem Okamurou se dlouhodobě profiluje jako hnutí, které je kritické k EU. Ve svém dlouhodobém programu slibuje voličům referendum o vystoupení a píše, že „projekt stávající evropské integrace také přímo ohrozí svobodu a demokracii v Evropě“. A podobně kritická je SPD k Evropské unii i v programu, se kterým šla do aktuálních voleb. Píše například o „obraně národní suverenity proti diktátu Bruselu“ či o „zrušení evropských dotací na škodlivé nesmysly“.

Blaško se s hnutím rozešel, David letos kandidoval z druhého místa. Přesto europoslancem zůstane i nadále. Předskočil totiž letošního lídra kandidátky Patra Macha. Ten byl před deseti lety předsedou Strany svobodných občanů, tři roky byl za tuto stranu i europoslancem. Volební výsledek hnutí ale ukazuje, že voliči SPD se s Machem neidentifikovali a upřednostnili Davida. Volební výsledek SPD má letos mnohem blíže k tomu z roku 2014, kdy kandidoval Úsvit přímé demokracie, první Okamurovo hnutí. Získal tehdy 3,12 procenta hlasů.

Kritika EU

Tomio Okamura po zveřejnění výsledků mluvil o tom, že bude bojovat o své voliče. „Zařadíme turbo,“ řekl doslova. Otázkou ale je, zda to bude stačit. Politických stran a hnutí, která jsou kritická k Evropské unii a která mají podobný program, je celá řada. Okamura si to uvědomuje, proto v těchto volbách vytvořil kandidátku společně s Trikolorou. Příliš to ale nepomohlo.

Okamurovi v protievropských tématech roste konkurence. Jednou z nich je například KSČM. Předsedkyni komunistů Kateřině Konečné se podařilo spojit několik subjektů na společné kandidátce Stačilo!. Předvolební program se v některých ohledech shoduje s SPD. Také jsou proti zavedení eura, nelegální migraci nebo takzvanému Green Dealu. Na rozdíl od SPD ale Stačilo! získalo ve volbách dva mandáty a Kateřinu Konečnou doplní Ondřej Dostál.