Zelená dohoda opravdu pomáhá EU zlepšovat výsledky v ochraně klimatu, říká nezávislá zpráva

„Od voleb do EU v roce 2019 Unie výrazně zlepšila své výsledky v oblasti klimatu díky zavedení Zelené dohody. Unijní emise jsou nyní na cestě odpovídající scénářům, které omezují nárůst globální teploty na něco málo přes 2 °C, což představuje zlepšení o více než 1˚C oproti množství emisí, které jsme odhadovali v roce 2019 před zavedením Zelené dohody,“ uvádí zpráva.

Zelená dohoda předpokládá snížení uhlíkové emise do konce desetiletí minimálně o 55 procent v porovnání s rokem 1990. Podle klimatologa Miroslava Trnky z Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd ČR jsou cíle dohody ambiciózní, nicméně odpovídají realitě a jsou proveditelné.

Trnka uvedl, že společná politika Zelené dohody pomáhá dosažení Pařížské úmluvy OSN o změně klimatu, se kterou se země světa zavázaly udržet oteplování pod dvěma stupni Celsia, nejlépe do 1,5 stupně ve srovnání s předindustriálním obdobím. „Pokud by Česká republika a Evropská unie chtěly bezezbytku splnit své závazky z Pařížské dohody, musely by být závazky ještě přísnější. Nicméně i v tom je Green Deal užitečný, protože i když nastavuje velmi ambiciózní cíle, jsou zakotveny v realitě na rozdíl například od starších závazků Velké Británie,“ řekl klimatolog.