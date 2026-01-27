Svět založený na pravidlech snižuje riziko konfliktů, míní Vystrčil


Je faktem a prokázanou skutečností, že pokud si stanovíme pravidla, tak to zvyšuje důvěru mezi námi a snižuje riziko, že dojde ke konfliktům, prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) při vzpomínkovém setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu. Průvod světel projde i Terezínem. Od pamětní desky u železniční vlečky půjdou lidé se svíčkami na židovský hřbitov. Lovosická radnice pak odhalí památník obětem, který vznikl na místě bývalé synagogy. Vzpomínkové akce se konají také v Brně, Liberci či Prostějově.

„Otázkou nyní je, zda jsme schopni i v dnešní době dosáhnout toho, aby byla pravidla dodržována, zda jsme schopni dosáhnout toho a domluvit se, že svět založený na pravidlech snižuje riziko konfliktů, snižuje riziko toho, že převládnou emoce, nebo síla a moc. Zda to dokážeme, záleží na nás. Záleží na tom, zda si dostatečně silně dokážeme připomínat naši minulost a záleží také na tom, do jaké míry budeme zacházet s naší odpovědností,“ prohlásil předseda Senátu.

Den památky obětí holocaustu vyhlásila Organizace spojených národů a připadá na 27. ledna – tedy den, kdy sovětští vojáci osvobodili německý koncentrační tábor v Osvětimi, kde nacisté během druhé světové války zavraždili přes milion lidí, většinou Židů. K vězňům osvětimského tábora patřilo také padesát tisíc československých občanů, z nichž přežilo asi šest tisíc.

