Stávka justičního personálu omezuje provoz soudů

Stávka zaměstnanců soudů za vyšší platy ve středu omezuje jejich provoz. Úředníci zavřeli například informační centra a podatelny, někde se odročila jednání. Stávku justiční odbory vyhlásily poté, co se minulý týden nedohodly s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) na zvýšení peněz o patnáct procent. Protestu se podle odborů účastní devadesát procent z devíti a půl tisíce pracovníků soudů. Do jednodenní výstražné stávky se zapojí pracovníci všech soudů vyjma Ústavního. Stávka se netýká soudců, kteří ze zákona stávkovat nemohou.

Odborový svaz justice ve čtvrtek uvedl, že zapojení do stávky přislíbilo devadesát procent z 9500 zaměstnanců. „Soudy nemusejí mít zavřeno, můžou mít otevřeno. Nicméně když nikdo nebude na podatelně nebo na infocentru, tak se tam ti lidé budou procházet jako v domě duchů,“ uvedla Marie Šafrová z Odborového svazu justice. Dodala, že je na každém předsedovi soudů, jak si to zařídí.

Advokátka a odbornice na pracovní právo Magdalena Vašinková poznamenala, že je to poprvé, co pracovníci justice stávkují. „Využili práva na stávku, které jim přiznává Listina základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy. Samozřejmě s výjimkou soudců, kteří stávkovat nesmějí – je to upraveno i v Listině a je to dáno jejich nezávislostí tak, aby nebyli ničím a nikým ovlivňováni,“ vysvětlila.

Vzhledem k tomu, že soudci nestávkují, je podle ní zajištěna kontinuita. „Táká se to hlavně vazebních věcí, detencí, které skutečně musí dodržet stanovené zákonné lhůty a ta jednání určitě proběhnou,“ řekla.

Vašinková připustila, že stávka způsobí zpoždění v projednání některých kauz, následky ale podle ní zvládnout lze. „Jednání, která byla dnes odročena, lze předpokládat, že budou v jiném termínu, ale vzhledem ke zkušenostem to může být třeba o dva až tři měsíce později,“ odhadla.