Soudy budou kvůli stávce jako „domy duchů“. Některé plánují rušit jednání

Stávka zaměstnanců soudů, která je plánovaná na středu 29. května, zřejmě do značné míry ochromí jejich fungování. Některé soudy kvůli ní budou rušit svá jednání. Podle druhé místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárky Homfray je smyslem ukázat, jak důležitou práci nesoudcovský personál vykonává.

„Zřejmě je to ten poslední prostředek, který mohli využít, a využili ho,“ komentovala krok odborů bývalá ministryně spravedlnosti a členka sněmovního ústavně-právního výboru Helena Válková (ANO). Přiznala, že situace byla špatná už v době, kdy byla ona v čele resortu. Snažila se platy prý řešit, ale práci komplikoval například odpor ministerstva financí. „Je to kontinuální, dlouhodobý problém,“ řekla. „Tuto chybu nenese jenom koalice.“

Některé soudy, například ten okresní v Olomouci, plánují odročit jednání na náhradní termíny. Nevylučují ani úplné uzavření budov. Naopak třeba Vrchní soud v Olomouci chce fungovat i v době stávky. „Je nutno uvést, že soudci podle Listiny základních práv a svobod stávkovat nemohou a předseda a místopředsedové Vrchního soudu v Olomouci jako představitelé státní správy soudu jsou povinni udělat vše pro to, aby fungování soudu nebylo ani v případě stávky ohroženo,“ vzkázalo tamní vedení.

Požadavky odborů

Homfray prakticky vyloučila, že by se stávka ještě do středy zrušila. Situace by prý byla jiná, kdyby vláda požadavkům odborů vyhověla. „Do středy je krátká doba a zatím se druhá strana tváří, že vyhovět nelze,“ prohlásila.

Hlavním požadavkem je zvýšení platů nesoudcovských pracovníků, protože justiční aparát prý už nemá peníze na základní životní potřeby. Odbory žádají navýšení o patnáct procent a také diskusi o vytvoření nových platových tabulek pouze pro justici, které budou oddělené od tabulek ostatních státních zaměstnanců. Na druhou z podmínek ve čtvrtek ministerstvo spravedlnosti přistoupilo. K otázce zřídí pracovní skupinu, která se poprvé sejde v červnu.