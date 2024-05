Požadavek na nárůst platů je adekvátní, míní Schillerová. Podle Skopečka je nutné se vrátit nohama na zem

„Naposledy se zvyšovaly platy ve veřejné správě v září roku 2022 – o deset procent, shodou okolností před komunálními volbami a ta inflace byla v té době 15,1 procenta, takže to nepokrylo ani inflaci,“ uvedla Schillerová s tím, že od 1. ledna 2024 se nezvedly platy ani o korunu. „Já si myslím, že to je adekvátní požadavek, musíme si uvědomit, jaké tam byly obrovské inflace, došlo k propadu reálných mezd u všech zaměstnanců, ale já se domnívám, že u státních zaměstnanců došlo i k propadu nominálních mezd. (...) Takže já si nemyslím, že to je neadekvátní požadavek vzhledem k dramatické inflaci.“ Podle Schillerové má Česko problémy kvůli tomu, že nemá žádnou hospodářskou strategii, která by ekonomiku „nakopla.“

Podle Skopečka stála za poklesem životní úrovně velká míra inflace, přičemž podle něj nominální mzdy v ekonomice v průměru rostly, ale ne takovým tempem. Podotkl, že se situace v letošním a v příštím roce zlepší a porostou nominální mzdy i životní úroveň. „Ale představa, že když budeme mít inflaci v Česku dvojcifernou, tak bychom ji mohli dohnat nárůstem mezd a platů, ať už ve veřejném sektoru, nebo soukromém, to je iluzorní, to nejde,“ podotkl s tím, že by se tím soukromý sektor dostal do nekonkurenceschopné pozice. „Na to ti zaměstnavatelé nemají, a veřejný sektor také ne,“ dodal.

Podotkl, že v současné době, kdy je průmysl v potížích, není možné si říci o nárůst mezd o patnáct procent pro celou ekonomiku. „To číslo je extrémní, musíme se vrátit nohama na zem,“ uvedl s tím, že o patnáct procent neroste ekonomika, ani příjmy rozpočtu, aby se mohlo vydávat na platy.