Odbory se plánují vrátit na jednání tripartity. Tématy zůstávají platy, penze či výpovědi

„My bychom byli rádi, aby se to uskutečnilo do několika dnů, maximálně jednoho, dvou týdnů. Do těch dvou je to akceptovatelné. Pokud to tak bude, tak si myslím, že to bude i vítáno jako vstřícné gesto,“ prohlásil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Koalice nevidí otázku jednotně

Navýšit platy ve státní sféře chtějí i zástupci firem. Oproti odborům přicházejí ale s menším požadavkem. „Oni říkají v hodnotě zhruba o pět procent. Ten rozpočtový dopad by v tom případě byl větší na straně měst a krajů, samozřejmě byl by ten dopad i pro státní rozpočet, ale ne takový,“ uvedl Jurečka.

Uvnitř koalice shoda na růstu platů zatím nepanuje. Lidovci, Starostové a Piráti navýšení podporují, ODS a TOP 09 ale mají obavy z vysokého zadlužení. „Není jednoduché sladit požadavky na výdaje státu s tím, jaké má stát příjmy, a s tím, že chceme a musíme v zájmu občanů snižovat zadlužování, které Česká republika má,“ prohlásil premiér Petr Fiala (ODS).