Musíme pokračovat v boji za vyšší mzdy pro zaměstnance, nastiňuje Středula plány po návratu do čela odborů

Ve vedení Středula skončil kvůli neplacení členských příspěvků 4. března. „Zpozdil jsem se s platbou členských příspěvků,“ přiblížil kauzu s tím, že se to prý stalo po 32 letech a jde o interní a již vyřešenou záležitost.

Někteří odboráři jeho nynější mandát označují za slabý. Získal 64 ze 112 platných hlasů, tedy 57 procent. Na sněmu před dvěma lety přitom získal podporu osmaosmdesátiprocentní.

Středula míní, že není „zapovězeno kritizovat šéfa odborů“. Stojí si i za některými odboráři kritizovanou kandidaturou na prezidenta. Z boje o Hrad později odstoupil a podpořil jiného uchazeče, Danuši Nerudovou, nyní říká, že kandidatura byla „věcí jednotlivce“.

„Já jsem po odborech nic nechtěl. Bylo to velmi důležité, aby se tam nic takového neodehrálo. Myslím, že bylo dobře, že to byla osobní kampaň. (...) To, že jsem neobstál, je také zcela jednoznačné pojmenování. Myslím, že každý má právo stejně na výhru, jako na prohru,“ míní.