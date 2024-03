PROFIL: Středula se pokusil z čela odborů dostat do čela státu, vaz mu zlomily nezaplacené příspěvky

Josef Středula skončil – byť se chce do funkce vrátit – jako předseda centrály Českomoravské konfederace odborových svazů. Stalo se to zhruba rok poté, co se nestal prezidentem. Loni byl jedním z kandidátů ve volbě, kterou nakonec vyhrál Petr Pavel, šéf ČMKOS z klání těsně před prvním kolem odstoupil. Mezi odboráři se Středula pohybuje téměř celou svou kariéru, předsedou největší české odborové centrály je od roku 2014.