ČMKOS je bez předsedy, Středula ale o post hodlá znovu usilovat

Josef Středula přišel o pravomoci předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Dočasně jsou řízením největší odborové centrály pověřeni místopředsedové, a to do mimořádného sněmu na konci března. Rada odborové centrály o tom rozhodla na mimořádném jednání kvůli informacím Blesku ohledně Středulova neplacení členských příspěvků v odborové organizaci KOVO.

Nejasnosti kolem Středulova členství v odborech a řízení ČMKOS podle Samka nemají na centrálu od listopadu zpětně dopad. „Nepadlo nic, co by zásadním způsobem ovlivnilo činnost ČMKOS. Naše činnost je především v legislativě, vyjednávání. Nikde se nevybočilo z mandátu vedení ČMKOS,“ řekl.

„Středula pracuje pro odborové svazy. Řada z nich má konkrétní pozitivní zkušenosti, například v otázce platů, důchodové reformy, minimální mzdy. Toto ocenily a vnímaly tento problém, a aby tento silný mandát byl i do budoucna, tak byl svolán mimořádný sněm,“ vysvětlil Samek. Dodal, že jeho osobní postoj je stejný.

Mimořádný sněm odborářů svolala rada ČMKOS na 25. března. Do té doby budou centrálu řídit místopředsedové. Po jednání rady o tom informovali Středula a místopředseda ČMKOS Vít Samek. Středula uvedl, že si chce na sněmu znovu říct o mandát předsedy centrály. Bude rád, když ho delegáti ve funkci potvrdí, řekl.

Podle šéfa svazu KOVO Romana Ďurča rada Středulu předsednických pravomocí nezbavovala. „Dnešním dnem by mu měl zaniknout mandát a 25. března bude rozhodovat sněm,“ uvedl. Zopakoval, že OS KOVO nepochybil.

Ďurčo také odmítl, že by mohl on sám kandidovat na předsedu ČMKOS. Takové ambice prý nemá. „Rozhodně ne. Já se chci věnovat průmyslu,“ vysvětlil. Kdo bude na konci března zvolen předsedou, nedokáže odhadnout. „Kandidovat může každý, to bych nechtěl komentovat,“ dodal.

Blesk v únoru zveřejnil kopii dopisu, který Středulovi zaslala jeho domovská organizace vítkovických oceláren loni začátkem prosince. Napsala mu, že nemá zaplacené příspěvky za pět měsíců, takže mu zaniklo podle stanov členství. Naposledy peníze podle prosincového dopisu poslal za květen 2023. Pokud Středula nebyl podle deníku členem jiných odborů, zanikl mu automaticky i mandát předsedy centrály. Blesk se odvolává na vyjádření právníka.