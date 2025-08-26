Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) by podle senátního bezpečnostního výboru měla nechat zpracovat přehled, jak se kauza bitcoinů vyvíjela před jejich sporným darováním státu. Po jednání to řekl senátor Pavel Fischer (nestr., člen senátorského klubu ODS a TOP 09). Bitcoinovou kauzu řešila v úterý v Senátu také nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Mluvila se senátory o dohledu nad olomouckým vrchním státním zastupitelstvím v této kauze. Dohled podnítila Decroix. Bradáčová po jednání řekla, že dohled pokračuje, závěry zatím nemá k dispozici.
Senátní výbor chce po Decroix vývoj kauzy bitcoinů před darováním státu
Decroix podle Fischera představila podrobnou časovou řadu, která se ale týkala pouze ministerstva či exekutivy. „Ale zdá se nám, že bychom podobnou pozornost měli věnovat tomu, jak ten spis procházel soudní soustavou,“ řekl senátor Fischer s tím, že proto nyní senátoři ministryni tento postup doporučili.
„Naším úkolem není nahrazovat vyšetřovatele nebo soudy,“ konstatoval také Fischer. Podle něj je ale třeba věnovat pozornost tomu, jak dříve rozhodovaly soudy o Jiřikovském, který byl v roce 2017 odsouzen za zpronevěru bitcoinů, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.
„Slibujeme si od toho, že bude lépe vidět, jak spis postupoval, jakými fázemi. Jedna věc je, jak fungovala vláda, a druhá věc je, jak fungovaly orgány v trestním řízení a soudy,“ uvedl předseda výboru. Lhůtu pro vypracování přehledu ale výbor nestanovil. Decroix už nechala vypracovat k postupu úřadů při darování bitcoinů takzvanou časovou osu, začíná dubnem 2015.
Výbor podle předsedy Fischera rovněž uvedl, že případ se v polovině srpna změnil v živou kauzu opětovným zadržením a trestním stíháním dárce Tomáše Jiřikovského.
Fischer také konstatoval, že výbor stále nedostal od Decroix vyžádané informace včetně komunikace mezi státními úřady a rozsudky soudů. Předsedkyně senátorů ANO Jana Mračková Vildumetzová chce kvůli tomu opětovně požádat Senát, aby konstatoval, že ministryně spravedlnosti nedodržuje zákon o jednacím řádu horní parlamentní komory. S předchozími pokusy neuspěla.
Ministryně se hájí tím, že poskytnutí dokumentů kvůli vyšetřování odmítlo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Podle Mračkové Vildumetzové ale Bradáčová senátorům řekla, že je na ministryni spravedlnosti, jaké informace poskytne.
„Nejvyšší státní zástupkyně dnes jasně řekla, že je to vždycky na ministryni spravedlnosti, jaké dokumenty nám dá,“ uvedla předsedkyně senátorů ANO. Podle ní se vše schovává za probíhající trestní řízení. Domnívá se, že účelem je kauzu zamést pod stůl.
„Pro mě to zavání tím, že někdo tu kauzu chce dostat přes (sněmovní) volby,“ přidal se člen senátorského klubu ANO a předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta. Očekával, že okolnosti kauzy měl Senátu vysvětlit premiér Petr Fiala (ODS).
Předseda senátorského klubu Starostů Jan Sobotka uvedl, že řada požadovaných dokumentů včetně soudních rozsudků je již veřejně dostupná a senátoři by se z nich nedozvěděli o pochybeních, ale jen o přijatých rozhodnutích. „Za sebe mám dost informací. A pokud je nemám, tak mi bylo vysvětleno, proč je nemáme,“ dodal Sobotka.
Bradáčová: Závěry zatím nejsou k dispozici
Nejvyšší státní zástupkyně také v úterý seznámila senátory s obsahem a způsobem provádění dohledu a s jeho zákonnými východisky. „To je vše, o čem jsem mohla informaci podat. A to je také jediný rozsah v této chvíli, v němž je Nejvyšší státní zastupitelství v této kauze v působnosti,“ poznamenala Bradáčová. Uvedla také, že její mandát pro vystoupení ve výboru byl úzký s ohledem na mlčenlivost.
Decroix zdůvodnila koncem července podnět tím, že ministerstvo podle ní nedostává adekvátní odpovědi od olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna. „Ministerstvo žádá Nejvyšší státní zastupitelství zejména o to, aby se zaměřilo na otázku, zda v trestní věci nedochází k průtahům a zda jsou řádně dodržovány zásady činnosti orgánů činných v trestním řízení,“ řekla.
O výsledku dohledu musí dostat autor podnětu informaci do měsíců, připomněla Bradáčová. Dohled může skončit výrokem o tom, že podřízené státní zastupitelství nepochybilo, nebo konstatováním chyby s pokynem k nápravě. „Ale to bychom teď předjímali, protože dohled probíhá a jeho závěry já ještě neznám,“ dodala.
Ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny od dříve odsouzeného Tomáše Jiřikovského, část z nich prodalo v aukcích. Kvůli pochybnostem o tom, zda kryptoměna nepocházela z trestné činnosti, v květnu skončil ve funkci ministra spravedlnosti Pavel Blažek, který také posléze pozastavil členství v ODS. Případ vyvolal rozpory mezi vládními stranami.
Opozice volala po pádu kabinetu, nebo aspoň po odchodu Zbyňka Stanjury (ODS) z pozice ministra financí. Opoziční tvrzení, že o daru předem věděl, Stanjura odmítl. Míní, že stát by měl lidem, kteří si bitcoiny od ministerstva spravedlnosti koupili, vrátit peníze a kryptoměnu si nechat do vyřešení celého případu.
Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost měl případ původně probírat už 9. července, zasedání se ale neuskutečnilo kvůli tomu, že proti původním plánům nejednalo ani plénum horní komory. Výbor se potom ke kauze sešel 22. července a mimo jiné vzal na vědomí, že trestní řízení trvá a věcí se zabývají příslušné orgány. Další jednání bude podle Fischera záležet na dohodě o dalším postupu. Podle Mračkové Vildumetzové by se výbor mohl sejit do dvou týdnů a pozvat si Stanjuru.
Jiřikovský je nyní ve vazbě. Podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu, za což mu hrozí tři až deset let nebo propadnutí majetku. Ministerstvo spravedlnosti minulý týden oznámilo, že se připojí jako poškozené k trestnímu řízení.
