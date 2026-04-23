Pozvěte do pracovní skupiny k ČT a ČRo i opozici, vyzval Rakušan Babiše

Předseda opozičních Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby do pracovní skupiny k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby pozval i zástupce opozice. Mělo by to tak podle něj být za předpokladu, že skupina nebude řešit pouze parametry nového systému financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), ale také možnost, zda současný systém poplatků financování není lepší.
Babiš ve středu uvedl, že pracovní skupina za účasti odborníků by měla začít fungovat po 15. květnu, kdy skončí připomínkové řízení k zákonu. Premiér hodlá vznik skupiny iniciovat a poté se její činnosti zúčastnit. Zdůraznil, že jeho vláda má zrušení poplatků v programu, nevyloučil ale dílčí změny předpisu, který kritizuje opozice. Babiš zmínil například možnost dobrovolného placení poplatků.
Podle Rakušana vláda zatím kolem změn ve financování ČT a ČRo dělá vše naopak, protože skupina měla vzniknout a odborné schůzky se konat před předložením zákona. „Pokud se (skupina) nebude bavit jenom o tom, jak má vypadat změna financování a technikálie, ale bude řešit, jestli třeba i ten stávající systém nakonec není nejlepší, tak žádám premiéra Babiše, aby nás jako zástupce opozice také pozval,“ uvedl Rakušan.
STAN svolal k veřejnoprávním médiím schůzku
Starostové na čtvrteční odpoledne svolali schůzku, kam k tématu veřejnoprávních médií pozvali zástupce všech parlamentních stran a ředitele ČT a ČRo. Zatímco šéfové médií a opoziční strany počítají s účastí, od koalice zatím Rakušan žádné potvrzení účasti nemá. Dvířka jsou podle něj ale otevřená do poslední chvíle.
„Jednoznačně uvítáme, pokud se budou účastnit,“ dodal Rakušan. „O poplatcích se bude dnes (ve čtvrtek) jednat ve sněmovně. Já bych tam velice rád byl, protože ta debata je pro mě velmi osobní a není jen profesionální,“ řekl dopoledne v Telči ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).
Návrh, který minulý týden Klempíř představil, převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun. Odbory a pracovníci ČT, ČRo a iniciativa Veřejnoprávně ve středu vyhlásili kvůli zákonu časově neomezenou stávkovou pohotovost. Podle nich by návrh vedl k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění a média by nemohla naplňovat poslání.