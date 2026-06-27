VideoPolitické spektrum: Levice, Nová sociální demokracie a Konzervativní strana


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 27. června přijali Pavel Čižinský (Levice), Jiří Dienstbier (Nová sociální demokracie) a Dušan Stuchlík (Konzervativní strana). Debatu moderoval Bohumil Klepetko.

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VideoPolitické spektrum: Levice, Nová sociální demokracie a Konzervativní strana

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 27. června přijali Pavel Čižinský (Levice), Jiří Dienstbier (Nová sociální demokracie) a Dušan Stuchlík (Konzervativní strana). Debatu moderoval Bohumil Klepetko.
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