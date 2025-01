Pokud dojde k mému vydání, neustoupím, řekl Okamura. Pospíšil si za oznámením stojí

7. 1. 2025 Aktualizováno před 6 m minutami | Zdroj: ČT24

Policie žádá o vydání poslance a předsedy hnutí SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání, kvůli loňské předvolební kampani ho podezírá z podněcování k nenávisti. Okamura v Interview ČT24 uvedl, že kampaň za hranou nebyla a jedná se o alegorii. „Měla upozornit na to, že Fialova vládní koalice nehlasovala proti migračnímu paktu,“ uvedl. Pokud by ho sněmovna vydala, neustoupí, dodal v rozhovoru s moderátorkou Terezou Řezníčkovou.

Výrok na plakátu je podle Okamury alegorie na „nesmyslná tvrzení“, a to „například týdeníku Reflex z roku 2015, že v rámci migrační vlny přichází vzdělaní lidé, například lékaři“. „Kampaň měla upozornit na to, že Fialova vládní koalice nehlasovala proti migračnímu paktu. V podstatě souhlasili a nechali migrační pakt projít. My tu nechceme nelegální africké a islámské migranty – to nemá nic společného s rasismem,“ uvedl Okamura.

Šéf SPD poznamenal, že jedinou chybou na billboardu z dnešního pohledu je, že tam neměli být uvedeni „chirurgové“, ale „zřejmě tam měl být ‚psychiatr‘“, čímž narážel na útok na vánoční trhy v německém Magdeburku z prosince loňského roku. Moderátorka ale připomněla, že podle německých úřadů byl tehdy pachatelem Arab, který však dlouhodobě brojil proti islámu. Okamura naznačil, že německým úřadům nelze věřit, a to také kvůli tomu, že pachatele dříve spojovaly s německou stranou AfD, „což druhý den vyvrátila německá ministryně vnitra s tím, že spojení s žádnou politickou stranou potvrdit nemůže“.

„V případě vydání neustoupím“ Okamura sdělil, že pokud by ho sněmovna vydala, neustoupí. „Budu pravdu dále říkat. Vybrali si mě, protože SPD je jedinou a hlavní stranou, která je proti nelegální migraci. Jestli mě vydají, budu vysvětlovat, že migrační pakt je špatně a že nechceme nelegální migranty,“ poznamenal s tím, že pokud bude SPD ve vládě, migrační pakt nebude respektovat. Na otázku moderátorky, zda bude využívat žádost o vydání k volební kampani, odpověděl, že tak činí spíše vládní koalice, a to trestními oznámeními. „Oni poklesli ke špatným metodám a snaží se omezovat úplně legitimní svobodu slova i na úrovni poslanců.“ Trestní oznámení organizace Romea Trestní oznámení na Okamuru podala i nezisková organizace Romea, a to kvůli plakátu, kde jsou také pomocí umělé inteligence vytvořeni dva romští chlapci s cigaretou v ústech s nápisy „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku“. „U tohoto plakátu jde o to, že Fialova vláda odmítá náš zákon na ukončení zneužívání dávek,“ uvedl Okamura s tím, že SPD „jako jediná strana už minulé období podala zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými lidmi“. Na otázku moderátorky, zda by nebylo dobré odstranit stereotypy ohledně Romů a práce, odpověděl, že to „není o stereotypech, ale o tom, že je potřeba vytvořit podmínky, aby nedostávali dávky za nic“.

Hranice trestního práva je podle Vondráčka jinde Člen sněmovního ústavně-právního výboru Karel Haas (ODS) později v Událostech, komentářích řekl, že kampaň proti ilegální migraci byla politicky i lidsky za hranou. Zároveň ale vyzval ostatní poslance, aby se vyvarovali kategorických soudů, pokud nemají k dispozici trestní spis. „Jsou to dvě různé roviny. (...) Vydání k trestnímu stíhání nemá nic společného s morálním nebo etickým hodnocením obsahu politické kampaně.“ Zmínil, že vydání k trestnímu stíhání musí být postaveno na právních základech. Bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (TOP 09), který na Okamuru trestní oznámení podal, v pořadu uvedl, že má svůj právní pohled. „Pokud v této zemi platí právo, platí trestní zákoník, který říká, že podněcování k nenávisti je trestným činem a někdo to činí, tak to má policie prověřit,“ podotkl s tím, že kdyby o tom nebyl přesvědčen, tak oznámení nepodává. „Kdyby ty argumenty neměly relevanci, (...) pak by to bylo jako nemalá část trestních oznámení v této zemi odloženo.“

