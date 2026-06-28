Plavčíci či animátoři. Studenti čekají od brigád v cizině i zážitek

Španělsko, Řecko a později i za oceán. Studenti jsou při volbě brigády v zahraničí mnohem vybíravější než dříve. Spíše než na výdělek hledí na zkušenosti, jazyky, ale i zážitky a konkrétní destinace. České televizi to potvrdily oslovené organizace, které se brigádami zabývají. Do ciziny už také studenti jezdí výrazně méně než před dvaceti lety. Naopak roste počet zájemců, kteří nechtějí dělat jen pomocné práce, ale hledají uplatnění přímo ve svém oboru.
„Když jsem jela poprvé, tak byl můj primární cíl vycestovat a rozmluvit se anglicky,“ řekla ČT projektantka Daria, která na studentské brigády v zahraničí jezdila pravidelně každý rok. „Poprvé jsem byla v Řecku, protože tam nebyly takové nároky na cizí jazyk. Poté už jsem jezdila do Španělska a na Mallorcu,“ dodala.
Na jihu Evropy pracovala v hotelech jako animátorka, později dokonce šéfanimátorka. Ve Španělsku si nejprve sehnala brigádu přes místní agenturu. „Další roky už jsem jezdila přímo přes hotelovou společnost. Dali mi možnosti si vybrat konkrétní hotel. Tam jsem pracovala i byla ubytovaná,“ popsala. Výše platu přitom pro Dariu nebyla tak zásadní. „Hlavní důvod, proč jsem se každý rok vracela, bylo moře a zážitky. Postupně jsem si tam vytvořila kamarády. Nebrala jsem to tak moc jako práci, byla to především zábava,“ vzpomíná.
Místo pomocných prací brigáda v oboru
To, že hlavním důvodem pro brigádu v zahraničí už nejsou jen lepší výdělky, vyplývá podle Martiny Mlynářové z tiskového oddělení Úřadu práce ČR také z dat Evropské sítě služeb zaměstnanosti EURES. Kromě zážitků dnes studenti chtějí také nasbírat nové zkušeností a osamostatnit se. „Vnímáme, že pro řadu mladých lidí je zahraniční brigáda zároveň první větší pracovní i životní zkušeností,“ poznamenala programová koordinátorka společnosti CoolAgent Hana Odehnalová.
Zájem o práci v zahraničí je v posledních několika letech stejný až rostoucí, ve srovnání s dobou před patnácti až dvaceti lety je ale dle Mlynářové mnohem nižší. „Studenti mají spoustu příležitostí i v Česku. Naopak pozorujeme zvyšující se počet kvalifikovaných zájemců, kteří nehledají jakékoli pomocné práce, ale chtějí si zkusit práci v zahraničí ve svém oboru,“ dodala.
Sehnat si brigádu v oboru bývá těžší, a to i proto, že mají agentury omezenější možnosti. Podle spolumajitele společnosti Czech-us Přemysla Piskače se i to ale občas podaří: „Jeden náš účastník si například dal laťku vysoko, přiletěl do Dublinu, šel na pohovor u Ryanairu a byl přijat do jejich irské divize na letiště.“
Největší zájem je o přímořské lokality a USA
Mezi nejpopulárnější lokality patří jihoevropské přímořské státy a USA s Kanadou. Spíše než sbírání ovoce a zeleniny už totiž studenti preferují například pozice animátorů nebo plavčíků v hotelech.
„Mladí lidé se snaží většinou získat nějakou první zkušenost v Evropě, protože nemusí řešit víza. Až po několika takových zkušenostech vyjedou třeba do USA nebo Kanady. Častou možností jsou Work and Travel programy, kdy člověk pracuje v letním kempu a po skončení má prostor k cestování třeba právě po USA,“ dodal Piskač.
Studenti brigádu často řeší na poslední chvíli
S hledáním letní brigády je dle Mlynářové nejlepší začít brzy na jaře, od února do dubna. Mnoho studentů ale řeší práci v zahraničí až na poslední chvíli. I přesto ještě nějaká místa jsou.
Například agentura Czech-us má dle Piskače ještě několik last minute příležitostí. „Aktuálně probíhá nábor třeba na Kypr,“ uvedl. Většinu brigád už má obsazenou také agentura CoolAgent. „V některých případech je možné hlásit se i jako náhradník, případně hledat alternativní termín, destinaci nebo typ pozice,“ doplnila Odehnalová.