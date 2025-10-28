Lidé v Česku si v úterý připomínají 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. V Praze i v jiných městech se uskuteční tradiční pietní akce i veřejná shromáždění. Dopoledne se představitelé státu účastní tradičního pietního aktu na čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově.
Někteří z politických představitelů v úterý také položí věnce k pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí.
Následně prezident Petr Pavel na Hradě jmenuje nové generály. Vláda mu například navrhuje povýšit do hodnosti generálporučíka ředitele Vojenského zpravodajství (VZ) Petra Bartovského, do hodnosti generálmajora pak prvního zástupce ředitele VZ Přemysla Horáčka.
Večer bude prezident ve Vladislavském sále tradičně předávat státní vyznamenání. Hlava státu ocení 48 lidí, o osm méně než loni. Jména oceněných Hrad předem nezveřejňuje.
Netradiční prohlídky a akce v dalších městech
Při příležitosti výročí vzniku Československa se v úterý veřejnosti otevřou v Praze Poslanecká sněmovna i Senát. Lidé se také mohou podívat třeba do historických budov některých ministerstev. V některých případech budou mít návštěvníci prohlídky i s komentářem průvodců a průvodkyň. Vstup na tyto netradiční prohlídky památek je zdarma.
Vzpomínkové a pietní akty se vedle hlavního města uskuteční po celé zemi, například v Lánech, Brně, Olomouci, Pardubicích či ve Znojmě. Oslavy výročí se chystají i v Plzni, kde město lidem nabídne okružní jízdy historickými vozy veřejné dopravy, komentované procházky či průvod světel a tichý ohňostroj. Na téměř devadesáti místech v Česku se uskuteční sedmý ročník Sokolského běhu republiky.