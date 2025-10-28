SledujtePietní akt na pražském Vítkově při příležitosti výročí vzniku Československa


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
SLEDUJTE: Pietní akt na Vítkově při příležitosti výročí vzniku samostatného Československa
Zdroj: ČT24

Lidé v Česku si v úterý připomínají 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. V Praze i v jiných městech se uskuteční tradiční pietní akce i veřejná shromáždění. Dopoledne se představitelé státu účastní tradičního pietního aktu na čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově.

Někteří z politických představitelů v úterý také položí věnce k pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí.

Následně prezident Petr Pavel na Hradě jmenuje nové generály. Vláda mu například navrhuje povýšit do hodnosti generálporučíka ředitele Vojenského zpravodajství (VZ) Petra Bartovského, do hodnosti generálmajora pak prvního zástupce ředitele VZ Přemysla Horáčka.

Večer bude prezident ve Vladislavském sále tradičně předávat státní vyznamenání. Hlava státu ocení 48 lidí, o osm méně než loni. Jména oceněných Hrad předem nezveřejňuje.

3 minuty
Hrad se připravuje na slavnostní předávání státních vyznamenání
Zdroj: ČT24

Netradiční prohlídky a akce v dalších městech

Při příležitosti výročí vzniku Československa se v úterý veřejnosti otevřou v Praze Poslanecká sněmovna i Senát. Lidé se také mohou podívat třeba do historických budov některých ministerstev. V některých případech budou mít návštěvníci prohlídky i s komentářem průvodců a průvodkyň. Vstup na tyto netradiční prohlídky památek je zdarma.

Vzpomínkové a pietní akty se vedle hlavního města uskuteční po celé zemi, například v Lánech, Brně, Olomouci, Pardubicích či ve Znojmě. Oslavy výročí se chystají i v Plzni, kde město lidem nabídne okružní jízdy historickými vozy veřejné dopravy, komentované procházky či průvod světel a tichý ohňostroj. Na téměř devadesáti místech v Česku se uskuteční sedmý ročník Sokolského běhu republiky.

Hymna o Nuslích a konec knížat. Sedm změn, které přinesl vznik Československa
Odstraňování označení C. a K. policejního ředitelství z budovy pražského velení policie v říjnu 1918

Výběr redakce

Kvantový počítač vyřešil úlohu 13tisíckrát rychleji než obyčejný superpočítač

Kvantový počítač vyřešil úlohu 13tisíckrát rychleji než obyčejný superpočítač

před 14 mminutami
Ostrava odmítla rozšíření provozu firmy Brembo v Hrabové. Obává se zhoršení zápachu

Ostrava odmítla rozšíření provozu firmy Brembo v Hrabové. Obává se zhoršení zápachu

před 1 hhodinou
Návrat syrských uprchlíků do vlasti provází problémy na hranicích

Návrat syrských uprchlíků do vlasti provází problémy na hranicích

před 2 hhodinami
Hymna o Nuslích a konec knížat. Sedm změn, které přinesl vznik Československa

Hymna o Nuslích a konec knížat. Sedm změn, které přinesl vznik Československa

před 3 hhodinami
„Čuňas“ Stárek zřejmě zatím generálem nebude, zjistili Reportéři ČT

„Čuňas“ Stárek zřejmě zatím generálem nebude, zjistili Reportéři ČT

před 10 hhodinami
Reportéři ČT popsali možné vazby bývalého ředitele DPP Dvořáka v kauze Dozimetr

Reportéři ČT popsali možné vazby bývalého ředitele DPP Dvořáka v kauze Dozimetr

před 10 hhodinami
Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti

Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Izrael ví, kde leží většina těl, která má předat Hamás, tvrdí The Times of Israel

Izrael ví, kde leží většina těl, která má předat Hamás, tvrdí The Times of Israel

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

SledujtePietní akt na pražském Vítkově při příležitosti výročí vzniku Československa

Lidé v Česku si v úterý připomínají 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. V Praze i v jiných městech se uskuteční tradiční pietní akce i veřejná shromáždění. Dopoledne se představitelé státu účastní tradičního pietního aktu na čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově.
před 14 mminutami

Hymna o Nuslích a konec knížat. Sedm změn, které přinesl vznik Československa

Ať žije Československo, pryč s monarchií – ústřední heslo říjnových dní roku 1918 se záhy začalo promítat do reality běžného dne. Hrdí Čechoslováci se chtěli co nejdříve zbavit všech symbolů, které jim připomínaly život v Rakousku-Uhersku, kde nebyli rovnocenným národem. Zamalovat německé nápisy nebo strhávat z budov rakouské orlice šlo téměř na počkání, vytvořit novou měnu, vybrat hymnu nebo vlastní vlajku ale trvalo několik let.
před 3 hhodinami

Mezi Florencí a Vysočanskou v úterý a o víkendu nepojede v Praze metro B

Mezi stanicemi Florenc a Vysočanská na lince B v úterý nepojede metro, důvodem jsou práce v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Cestující mohou využít náhradní tramvajovou dopravu XB nebo tramvaje číslo 3, 8 a 12. Výluka potrvá i o víkendu 1. a 2. listopadu.
před 8 hhodinami

„Čuňas“ Stárek zřejmě zatím generálem nebude, zjistili Reportéři ČT

Před sametovou revolucí byl František Stárek, známý pod přezdívkou Čuňas, vězněný komunistickým režimem. Po roce 1989 působil jako důstojník českých tajných služeb a podílel se například na zatčení občana České republiky, který chtěl z Běloruska pašovat obohacený uran, který by mohl sloužit k výrobě špinavé atomové bomby. V září se v médiích objevila informace, že bude za svou práci povýšen do generálské hodnosti. Jenže do pátku 24. října mu žádná pozvánka na povyšování do Míčovny Pražského hradu nepřišla, přiblížil novinář David Vondráček v pořadu Reportéři ČT. Úřad vlády nevidí důvod se k tomu v této chvíli vyjadřovat, uvedla mluvčí vlády Lucie Michut Ješátková.
před 10 hhodinami

Reportéři ČT popsali možné vazby bývalého ředitele DPP Dvořáka v kauze Dozimetr

Policie pokračuje ve vyšetřování kauzy Dozimetr. Nedávno obvinila bývalého ředitele pražského dopravního podniku (DPP) Martina Dvořáka, že podle ní měl od developera Serge Borensteina žádat úplatek. Reportér serveru Odkryto.cz Jiří Hynek prohlásil, že zlínský podnikatel Michal Redl – který byl podle státního zástupce hlavou skupiny, jež podle obžaloby ovlivňovala výběrová řízení v DPP a brala za to úplatky – věděl, že Dvořák se v pražském prostředí „umí dobře pohybovat, zná Borensteina už od devadesátých let, může s ním mluvit mezi čtyřma očima a může mu ledacos říct“. Dvořák tvrdí, že na žádosti o úplatek nespolupracoval. Detaily případu popsal Michael Fiala v pořadu Reportéři ČT.
před 10 hhodinami

Plánovaný schodek chceme udržet, říká Havlíček

Schodek rozpočtu 286 miliard korun chceme udržet, uvedl v Interview ČT24 moderovaném Terezou Kručinskou místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček s tím, že se budoucí koalice nechce pouštět do rozpočtového provizoria. S Motoristy i SPD je prý shoda na konsolidaci veřejných financí. Dle Havlíčka je šance, že vláda vznikne v prosinci, ideálně v první polovině tohoto měsíce. Zmínil také, že věří, že předseda hnutí Andrej Babiš do té doby vyřeší svůj střet zájmů.
před 12 hhodinami

Zájem o zelenou elektřinu i přes vyšší cenu roste

Zájem o takzvanou zelenou elektřinu je na vzestupu. Proud vyráběný z obnovitelných zdrojů energie nabízejí dodavatelé ve speciálních tarifech. Zákazníci si za ně ale připlatí. „Část našich zákazníků opravdu chce, aby jejich emisní stopa spojená se spotřebou elektrické energie byla co nejnižší. Je to do deseti procent, ale ten podíl stále narůstá,“ řekl generální ředitel Pražské energetiky Pavel Elis. Řada domácností i firem hledá i jiné možnosti, jak zelenou elektřinu získat – třeba instalací vlastních solárních panelů. Zájem narůstá hlavně mezi firmami.
před 13 hhodinami

Sníh na horách komplikuje dopravu, v týdnu se má ale oteplit

Části Česka zasáhlo sněžení, sníh napadl například na Šumavě, kde do půlnoci platí výstraha. Na silnici přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách zimní počasí zkomplikovalo dopravu. Sněhové přeháňky očekával na začátku týdne v nadmořských výškách nad devět set metrů Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nejchladnější bylo zřejmě pondělí s teplotami maximálně deset stupňů. V následujících dnech se bude postupně oteplovat.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Načítání...