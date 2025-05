Někteří krajané usilují o české občanství, novelu však sněmovna nestihne

Jejich rodinám vzala české občanství historie, nyní jej chtějí krajané znovu získat. Jde o potomky dětí Nicolase Wintona, židovské uprchlíky nebo ty, kteří utekli před komunisty. Novela zákona, která by těmto lidem české občanství vrátila, už leží přes rok a půl v Poslanecké sněmovně. Politici však říkají, že to nyní není jejich priorita.

Při odjezdu měla Grenfell-Bainesová číslo 641, zachráněných dětí pak bylo 669. Ve Spojeném království zůstala, na svůj původ však nezapomněla – i kvůli tomu, co jí do památníku napsal dědeček. „Buď pamětlivá toho, abys byla věrnou dcerou národa, ze kterého jsi vyšla,“ citovala v březnu 2024.

Mileně Grenfell-Bainesové bylo devět let, když s tříletou sestrou nasedla v Praze do posledního vlaku Nicholase Wintona, který dorazil do Velké Británie. „My jsme vůbec nevědeli, jak jsme se na ten vlak dostali,“ popisuje. „Po čtyřiceti letech jsem se dozvěděla, jak jsem se dostala do Anglie,“ dodává takzvané Wintonovo dítě.

Jeho slovy se řídí celý život. Do Česka se vrací pravidelně, přednáší na školách a do Británie vozí například českou cimbálovku. V 95 letech sní o českém občanství pro sebe a potomky. „Já jsem vždycky hrdá na to, že jsem Češka, jsem vlastenka a strašně ráda bych dostala moje české občanství,“ říká.

Novela zákona, která by jí a dalším krajanům umožnila občanství znovu získat, leží nyní ve sněmovně. Týká se až čtyř generací. „To, že v historii platil zákon, který vás vlastně zbavil občanství, znamená, že docházelo k přerušení linie přirozeného předávání občanství z rodiče na svého potomka,“ popsal zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti z ministerstva zahraničí Jiří Krátký.

Nesouhlas ve sněmovně

Každý z žadatelů by musel podat žádost, tu by posoudilo ministerstvo vnitra. „Jsou to určitě stovky, maximálně pár tisíc lidí. Nejsou to žádné velké počty a jsou to lidí, kteří mají vztah k České republice,“ přiblížil předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek.

Pravděpodobnost, že by novelu poslanci ještě v tomto volebním období schválili, je už však mizivá. „Já doufám, že už se neprojedná, protože tento zákon byl připraven účelově a byl připraven účelově právě k zákonům, které měly měnit korespondenční volbu v České republice,“ říká poslanec SPD Radek Koten.