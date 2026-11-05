Nejdéle vězněný Čech zůstane za mřížemi, rozhodl soud v Mostě


5. 11. 2026Aktualizovánopřed 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejdéle vězněný Čech zůstane za mřížemi. Rozhodl o tom ve čtvrtek soud v Mostě, který zamítl návrh na podmíněné propuštění Zdeňka Navrátila, odsouzeného na doživotí za dvě vraždy. Muž ve vězení strávil téměř 40 let. Soud odmítl přijmout záruku, kterou nabídla za odsouzeného Společnost pro právní stát. Obhájce proti rozhodnutí podal stížnost, věcí se tak bude zabývat krajský soud. Státní zástupkyně se stížnosti vzdala.

Zdeněk Navrátil se původně jmenoval Zdeněk Vocásek, příjmení si změnil. O propuštění žádal opakovaně. Okresní soud v Mostě loni v září návrhu vyhověl. Krajský soud ale rozhodnutí v prosinci zrušil. Mezitím se změnilo hodnocení věznice a původní záruku za Navrátila, který byl přítomen veřejnému zasedání u soudu prostřednictvím videokonference z věznice, vzal zpět spolek Oikia.

Soudce řekl, že se situace oproti minulému roku změnila. Nelze konstatovat, že prokázal polepšení. Druhá ze tří podmínek pro propuštění tak není podle soudu splněna.

Podmínky pro podmíněné propuštění jsou tři. První je uplynutí nejméně 20 let trestu u doživotně odsouzených. Druhou je, že odsouzený svým chováním a plněním povinností ve vězení prokázal polepšení. Třetí podmínkou je, že od něj lze očekávat řádný život.

Odsouzený odmítl další účast v programu na potlačení agresivity

Ředitel věznice Vladimír Beneš u soudu řekl, že v mezidobí byl Navrátil zařazen do dobrovolné aktivity v programu ke zvládání agresivity, se kterou odsouzený souhlasil, ale nedodržoval pravidla a byl z vlastní viny vyřazen, nedosáhl potřebného stupně nápravy. Podle psycholožky věznice zůstává u Navrátila porucha osobnosti a nenastal posun.

Soudce Benno Eichler ve čtvrtek řekl, že nejde o to, aby muž získal nové zkušenosti v programech věznice, ale aby se naučil dělat i něco, s čím nesouhlasí. „Tady si to pan odsouzený velmi, velmi pokazil,“ řekl Eichler k tomu, že Navrátil odmítl další účast v programu zaměřeném na potlačení agresivity.

Soudce také uvedl, že spolek Oikia, který se původně za odsouzeného zaručil, je zavedený, má za sebou výsledky. Záruku za Navrátila vzal zpět kvůli tomu, jak se zachoval v kurzu. Spolupráce se Společností pro právní stát trvá podle soudce velmi krátce, byly jen dvě schůzky.

Nejdéle vězněný Čech zůstává za mřížemi, znalci doplní posudek
Zdeněk Navrátil (dříve Vocásek) před soudem v Šumperku, snímek z října 2007

Soud shrnul, že Navrátilovi chybí dostatek sebereflexe a panuje riziko ohledně jeho chování na svobodě. Navrátil řekl, že ať soud rozhodne jakkoliv, tak ví, že venku to nebude lehké, ale není na to sám. Nedávno se mu ozvala rodina. Uvedl, že by chtěl odčinit, co spáchal, ale to může jedině venku.

Státní zástupkyně byla s rozhodnutím soudu spokojena, soud vyhověl jejímu návrhu. „Dle mého názoru nejsou splněny dvě ze tří podmínek pro propuštění, je splněna pouze podmínka časová,“ uvedla. Soud žádala o vypracování dalšího posudku na odsouzeného. Důvodem byly rozpory mezi dvěma předchozími posudky z roku 2022 a 2025.

Nový znalecký posudek byl pro odsouzeného pozitivní, hovořil o možné resocializaci, zatímco dřívější znalecký posudek uváděl, že resocializace možná není. Soud návrh na pořízení dalšího posudku zamítl pro nadbytečnost.

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Ilustrační foto

Dle obhájce splnil odsouzený podmínky propuštění

Obhájce Michal Pokorný je přesvědčen o tom, že Navrátil splnil všechny podmínky pro propuštění. „Rozhodnutí (soudu) je věcně nesprávné. Čtyřicetiletý výkon trestu dostatečně změnil pana odsouzeného, který se do věznice dostal jako nezralý, byť v 26 letech, ale opravdu nezralý jedinec, který je limitován svými intelektovými schopnostmi a prostředím, ze kterého pocházel,“ uvedl advokát. Navrátil byl podle něj frustrován opakovanou účastí na stejných programech ve věznici.

Spolupráce mezi Společností pro právní stát a Navrátilem bude podle obhájce pokračovat. Sám s mužem spolupracuje devátým rokem. „Budu s ním stále spolupracovat, protože věřím, že každý má právo usilovat o to prokázat, že se polepšil,“ uvedl obhájce.

Navrátil vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů. Jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou. Je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti. Nebyl popraven vzhledem ke změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud změnil původní trest na doživotí.

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