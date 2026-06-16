Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Slezský klub své rozhodnutí oznámil na webu. Pokud odvolací komise FAČR nerozhodne do 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024. Klub navíc dostal pokutu deset milionů korun.

Primátor Karviné a představitel MFK Jan Wolf nesmí kvůli ovlivnění prvoligového zápasu s Českými Budějovicemi a barážových utkání proti Vyškovu působit dvanáct let ve fotbale a dostal třímilionovou pokutu. Klub s verdiktem etické komise nesouhlasí. „Od jakéhokoli údajného nepřípustného ovlivňování hráčů či rozhodčích se naprosto distancujeme,“ uvedlo vedení.

„S ohledem na závažnost uloženého trestu a přesvědčení, že existují důvody pro jeho přezkoumání, využije klub svého práva podat odvolání k odvolací komisi FAČR,“ napsala Karviná v prohlášení.

Etická komise FAČR vyloučila Karvinou z první ligy kvůli ovlivňování zápasů
Fotbalista, ilustrační snímek

Klub konstatoval, že přišel s řadou důkazů ve svůj prospěch. „Proto jsme nyní překvapeni, že etická komise žádný z těchto důkazů neprovedla a podle našeho názoru uspěchaně rozhodla. Jsme přesvědčeni, že žádný důkaz proti klubu nebyl v řízení proveden,“ uvedli Karvinští.

„Klub je trestán za údajné jednání osoby, která v dané době klub nezastupovala, aniž by vůbec komise tuto osobu vyslechla! Rovněž jsme od počátku upozorňovali na to, že etická komise vůbec není k projednání věci příslušná. Podle disciplinárního řádu proto mělo dojít k postoupení věci disciplinární komisi, to se ale nestalo. Pokud by trest nabyl právní moci, byl by pro klub v podstatě likvidační,“ stojí v prohlášení.

Na odvolání má Karviná pětidenní lhůtu. Pokud by odvolací komise verdikt potvrdila až po pondělním losu profesionálních soutěží, první liga by se hrála jen s patnácti týmy. Karviná by v takovém případě mohla zůstat až rok bez fotbalu, uvedla na dotaz ČTK řídící Ligová fotbalová asociace (LFA).

I pražská Dukla bude čekat na výsledek

Sezona 2025/26 se oficiálně uzavře na pondělním jednání Ligového grémia LFA. Když odvolací komise nestihne do losu rozhodnout, zůstane v platnosti sestup Dukly, která skončila v první lize poslední. Pražský klub by se zachránil jen v případě, pokud by sestup Karviné byl pravomocný již před losem.

Pokud by odvolací komise verdikt etické komise až po pondělním losu potvrdila, vyloučená Karviná by ligový ročník nehrála, její zápasy by se anulovaly a do druhé ligy by nastoupila až od sezony 2027/28. V tom případě by se první liga hrála s patnácti týmy. Druhou ligu bude hrát každopádně šestnáct účastníků.

Karviná si jako vítěz domácího poháru vybojovala start v posledním předkole Evropské ligy. Je však pravděpodobné, že UEFA ji kvůli korupci do pohárů nepustí a před středečním losem druhého předkola soutěží nasazení českých klubů upraví. Hrozí údajně také varianta, že by Česku mohla jedno místo kvůli Karviné odebrat.

Od kapříků k litrům vína. Nová zjištění ukazují, jak se ovlivňovaly fotbalové zápasy
Fotbal, ilustrační foto

Výběr redakce

Trump není spokojený s postupem Izraele v Libanonu

Trump není spokojený s postupem Izraele v Libanonu

před 14 mminutami
Policie stíhá deset lidí za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb

Policie stíhá deset lidí za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb

13:11Aktualizovánopřed 52 mminutami
Evropský parlament schválil klíčovou část obchodní dohody s USA

Evropský parlament schválil klíčovou část obchodní dohody s USA

12:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou
K dohodě, která má ukončit boje v Libanonu, jsou Izraelci skeptičtí

VideoK dohodě, která má ukončit boje v Libanonu, jsou Izraelci skeptičtí

před 7 hhodinami
Vláda chce zavést plošný zákaz mobilů ve školách

VideoVláda chce zavést plošný zákaz mobilů ve školách

před 8 hhodinami
Rusko by mohlo zaútočit do roku 2029, shodlo se NATO. Moskva posiluje armádu u hranic Aliance

Rusko by mohlo zaútočit do roku 2029, shodlo se NATO. Moskva posiluje armádu u hranic Aliance

před 8 hhodinami
Při havárii amerického bombardéru B-52 zahynulo všech osm členů posádky

Při havárii amerického bombardéru B-52 zahynulo všech osm členů posádky

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Etická komise FAČR vyloučila Karvinou z první ligy kvůli ovlivňování zápasů

Etická komise FAČR vyloučila Karvinou z první ligy kvůli ovlivňování zápasů

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková rezignovala

Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková rezignovala na svou funkci. Své rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Důvodem rezignace je podle Fukové přesun romské agendy pod ministerstvo práce a rozdílný pohled na její další koordinování. Fuková uvedla, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat.
14:21Aktualizovánopřed 8 mminutami

Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy

Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Slezský klub své rozhodnutí oznámil na webu. Pokud odvolací komise FAČR nerozhodne do 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024. Klub navíc dostal pokutu deset milionů korun.
před 14 mminutami

Návrat do roku 2008, popisuje Vašek změnu financování ČT a ČRo

Zestátnění poplatků za veřejnoprávní média je legitimní politický cíl, důležité ale je, jakým způsobem k tomu dojde, upozorňuje redaktor České televize Petr Vašek. Škrty v rozpočtech jsou pro ČT návratem do roku 2008, pro Český rozhlas dokonce o dvacet let nazpět, dodal ve Studiu 6.
11:19Aktualizovánopřed 26 mminutami

Autobus s turisty na Českokrumlovsku uvázl pod viaduktem, čtyři lidé se zranili

Pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku v úterý dopoledne uvázl autobus se zahraničními turisty. Čtyři lidé byli lehce zraněni, záchranáři je ošetřili na místě. V autobusu, který při nehodě přišel o část střechy, bylo včetně řidiče dvacet čtyři lidí. Šlo o zájezd z Lince do Českého Krumlova.
11:29Aktualizovánopřed 29 mminutami

Policie stíhá deset lidí za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb

Osm cizinců a dva Čechy stíhají policisté za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb a přepravy přes digitální platformy. Škodu způsobenou státu dvěma skupinami pachatelů vyčíslili celkem na 300 milionů korun. Stíhaní čelí obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině a ze zkrácení daně. Na společné tiskové konferenci to uvedli představitelé policie, celníků a finanční správy. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt.
13:11Aktualizovánopřed 52 mminutami

Na rakovinu dělohy umírají stovky žen ročně. Zásadní roli hraje obezita

Asi 2100 žen v Česku si každý rok vyslechne diagnózu rakoviny dělohy. Přibližně čtyři stovky z nich na tuto nemoc zemřou, významná část z nich ale zbytečně. Jak upozornil gynekolog Michael Halaška z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zásadní roli ve vzniku tohoto nebezpečného onemocnění totiž hraje kromě genetiky a syndromu PMOS zejména obezita.
před 1 hhodinou

Babiš už nečelí sporu o omluvu firmě Bison & Rose, uzavřel mimosoudní dohodu

Premiér Andrej Babiš (ANO) už nečelí soudnímu sporu kvůli zásahu do dobré pověsti PR agentury Bison & Rose. Mluvčí středočeského krajského soudu v úterý na dotaz ČTK sdělila, že firma vzala žalobu zpět. Partner komunikační agentury Vladimír Bystrov na žádost o reakci uvedl, že agentura iniciovala uzavření mimosoudní dohody, protože soudní řízení trvalo už jedenáct let a jádro tehdejšího sporu už nikoho nezajímá. Pře tak skončila smírem. Další žalobu na Babiše, kterou kvůli ochraně dobré pověsti podala internetová firma Seznam.cz, projedná Krajský soud v Praze 24. září.
12:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Česko v létě posílí konzulární služby v některých zemích, řekl Macinka

Česko v letní sezoně podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku, informoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
před 2 hhodinami
Načítání...