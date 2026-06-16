Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Slezský klub své rozhodnutí oznámil na webu. Pokud odvolací komise FAČR nerozhodne do 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024. Klub navíc dostal pokutu deset milionů korun.
Primátor Karviné a představitel MFK Jan Wolf nesmí kvůli ovlivnění prvoligového zápasu s Českými Budějovicemi a barážových utkání proti Vyškovu působit dvanáct let ve fotbale a dostal třímilionovou pokutu. Klub s verdiktem etické komise nesouhlasí. „Od jakéhokoli údajného nepřípustného ovlivňování hráčů či rozhodčích se naprosto distancujeme,“ uvedlo vedení.
„S ohledem na závažnost uloženého trestu a přesvědčení, že existují důvody pro jeho přezkoumání, využije klub svého práva podat odvolání k odvolací komisi FAČR,“ napsala Karviná v prohlášení.
Klub konstatoval, že přišel s řadou důkazů ve svůj prospěch. „Proto jsme nyní překvapeni, že etická komise žádný z těchto důkazů neprovedla a podle našeho názoru uspěchaně rozhodla. Jsme přesvědčeni, že žádný důkaz proti klubu nebyl v řízení proveden,“ uvedli Karvinští.
„Klub je trestán za údajné jednání osoby, která v dané době klub nezastupovala, aniž by vůbec komise tuto osobu vyslechla! Rovněž jsme od počátku upozorňovali na to, že etická komise vůbec není k projednání věci příslušná. Podle disciplinárního řádu proto mělo dojít k postoupení věci disciplinární komisi, to se ale nestalo. Pokud by trest nabyl právní moci, byl by pro klub v podstatě likvidační,“ stojí v prohlášení.
Na odvolání má Karviná pětidenní lhůtu. Pokud by odvolací komise verdikt potvrdila až po pondělním losu profesionálních soutěží, první liga by se hrála jen s patnácti týmy. Karviná by v takovém případě mohla zůstat až rok bez fotbalu, uvedla na dotaz ČTK řídící Ligová fotbalová asociace (LFA).
I pražská Dukla bude čekat na výsledek
Sezona 2025/26 se oficiálně uzavře na pondělním jednání Ligového grémia LFA. Když odvolací komise nestihne do losu rozhodnout, zůstane v platnosti sestup Dukly, která skončila v první lize poslední. Pražský klub by se zachránil jen v případě, pokud by sestup Karviné byl pravomocný již před losem.
Pokud by odvolací komise verdikt etické komise až po pondělním losu potvrdila, vyloučená Karviná by ligový ročník nehrála, její zápasy by se anulovaly a do druhé ligy by nastoupila až od sezony 2027/28. V tom případě by se první liga hrála s patnácti týmy. Druhou ligu bude hrát každopádně šestnáct účastníků.
Karviná si jako vítěz domácího poháru vybojovala start v posledním předkole Evropské ligy. Je však pravděpodobné, že UEFA ji kvůli korupci do pohárů nepustí a před středečním losem druhého předkola soutěží nasazení českých klubů upraví. Hrozí údajně také varianta, že by Česku mohla jedno místo kvůli Karviné odebrat.