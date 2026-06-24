Jídlo i vitaminy se mohou ve výdejních boxech přehřát

Potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V samoobslužných boxech může být i 50 stupňů Celsia, hrozí tak třeba zkažení potravin, uvedl mluvčí komory Marek Zemánek. Lidé si touto cestou často nechávají posílat pečivo, nápoje, müsli tyčinky či vitaminy.
Přepravní společnosti podle Zemánka většinou čerstvé zboží jako maso, mléčné výrobky nebo vejce do běžných boxů nedoručují, protože při teplotách nad 40 stupňů Celsia hrozí množení patogenních organismů.
Zákazníci si ale nechávají dovážet jiné potraviny. „Například čokoláda a tyčinky s polevou ztrácejí svou strukturu a tají již při 25 stupních Celsia. Po následném zchladnutí v domácím prostředí sice opět ztuhnou, ale dochází k takzvanému tukovému výkvětu, neboli šedivému povlaku, a kompletní ztrátě původní chuti,“ sdělil Zemánek.
Horko neprospívá ani pečivu, které se v igelitovém sáčku snadno zapaří, což urychluje růst plísní. V medu se pak při vysokých teplotách snižuje množství prospěšných enzymů. „U arašídových a jiných ořechových másel se v horku může oddělit vrstva oleje. Ani ořechům vysoké teploty nesvědčí a dochází u nich ke žluknutí a zhoršení chuti,“ uvedl Zemánek.
Riziko exploze
V horku není vhodné ani doručování nápojů, zejména nepasterovaných, které mají být uchovávány při nízkých teplotách, jako je například kombucha, tvrdí potravináři. Teplo v boxu v nich totiž podle Zemánka aktivuje kvasinky a v lahvi vznikne obrovský tlak, který může vést až k explozi.
Problematické je také doručování doplňků stravy na bázi želatiny s přidanými vitaminy. „Vysoká teplota navíc ničí některé účinné látky, například vitamin C nebo probiotické bakterie,“ podotkl Zemánek.
Pro doručení do boxu naopak mohou být podle komory vhodné těstoviny, rýže nebo ovesné vločky. Nezkazí se ani konzervy či zavařeniny, ale dlouhodobé vystavení vysokým teplotám může ovlivnit jejich chuť nebo texturu.
Potravinářská komora obecně v létě doporučuje nakupovat potraviny přes on-line obchody, které potraviny rozvážejí v chladicích autech, a nehrozí přerušení teplotního řetězce. Další bezpečnou možností jsou kamenné výdejny, partnerské prodejny či trafiky, kde se většinou udržuje pokojová teplota nebo jsou klimatizované, uvedla komora.
Kompletní přehled pravidel pro bezpečný nákup a skladování potravin v horkých dnech najdou lidé na informačním webu Potravinářské komory.
V současnosti je podle odhadu provozovatelů v tuzemsku okolo 17 tisíc výdejních boxů. V síti boxů je denně v průměru 250 tisíc zásilek, ve špičkách až půl milionu.