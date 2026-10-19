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Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o povolebním vyjednávání na komunální úrovni a o druhém kole senátních voleb. Zaměřili se také na přístup amerického prezidenta Donalda Trumpa k ruské válce na Ukrajině a roli Evropy v podpoře napadené země. Věnovali se rovněž rostoucímu zájmu o digitální detox. Pozvání přijali publicista Roman Joch, spisovatelka Markéta Čermák Lukášková, advokát a bývalý ministr spravedlnosti Jan Kalvoda, komentátor Martin Zvěřina a novinářka Tereza Povolná. Pořadem provázela Jana Fabianová.