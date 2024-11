Evropa sama klima nespasí, říká Brabec. Hladík apeloval na bohaté státy

„Evropa jde s praporem vepředu, ale měla by se ohlédnout,“ hodnotí boj s klimatickými změnami bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Podle současného šéfa resortu Petra Hladíka (KDU-ČSL) by Česko mělo v tomto ohledu postupovat rozumně. Jejich předchůdce Martin Bursík upozornil, že současná klimatická situace je „veliký malér“. Okolnostem klimatické konference COP29 v Baku se věnoval pořad Události, komentáře.

Hladík upozornil na to, že dopady klimatické změny jsou – jak předpokládali vědci – naplňovány ve větších výkyvech a větších extrémech. Je podle něj potřeba si uvědomit, že částečným způsobem jsou za toto zodpovědní lidé a celosvětové společenství.

Podle Brabce je důležité, aby existovala „nějaká světová solidarita, a ta tady zjevně není“. „Evropa jde s praporem vepředu, ale měla by se ohlédnout. Kdyby se ohlédla, tak zjistí že za ní skoro nikdo nejde. Evropa to se svými zhruba osmi procenty světových emisí sama nespasí,“ zdůraznil.

„Chci všechny ujistit, že planeta Země tohle, co se děje, přežije úplně v pohodě,“ uvedl Brabec. Odkázal v této souvislosti na horší události z minulosti – zároveň ale dodal, že u toho „nebylo nikdy devět miliard lidí“. Je tak podle něj otázkou, jestli lidstvo v této podobě přežije. „Je ale nepochybné, že se něco děje, a že se musíme adaptovat,“ připustil.

Samotná pozice Česka je v tomto ohledu rozumná a vyvážená, navázal Hladík. „V žádném případě není aktivistická a v žádném případě nebude nikdy aktivistická. Bude taková, aby to podpořilo český průmysl, byznys, modernizaci energetiky, teplárenství, průmyslu,“ jmenoval ministr. Apeloval také na to, aby v boji proti změnám klimatu bojovaly i bohaté státy.

Bursík upozornil na to, že je potřebné sledovat trendy – třeba co se stane se Spojenými státy, když Donald Trump dodrží svůj závazek z kampaně a odstoupí od Pařížské klimatické dohody. Problematické je podle něj i to, že klesají investiční náklady na větrné či fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla či baterie.

„Vidíme, že ty technologie jsou již konkurenceschopné, že nás to nevede k žádné chudobě, ale umožní nám to dekarbonizovat, zlepšit kvalitu životního prostředí, zdraví,“ uvedl. Půjde ale prý i o to, jakým způsobem se k tomu postaví Česko jako průmyslová a rozvinutá země.

Elektromobilita a Čína

Brabec dále upozornil na problematiku evropského automobilového průmyslu. „Chřadne tak brutálním tempem – podívejte se, co se děje ve VW (koncern Volkswagen, pozn. red.), BMW, dalších automobilkách,“ řekl. Evropská unie podle něj tlačí lidem elektromobilitu, hnutí ANO to prý pokládá za „cestu do pekel“.

„Evropa si usmyslela, že spasí svět, ale Čína a Spojené státy a další mají také nějaké své cíle,“ podotknul Brabec s tím, že tyto cíle jsou nezávazné. Citoval v této souvislosti čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který chce zlepšit životní prostředí, nicméně ekonomika má prý přednost. Obdobně se k tomu prý staví i zvolený prezident USA Trump.