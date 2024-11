Trump prý připravuje odstoupení od Pařížské dohody

Těžba i vývoz LNG

Trumpův tým připravující předání moci má kromě toho připravené i další dekrety, které zmenší rozlohu některých chráněných rezervací, což by mělo umožnit těžbu na místech, kde to dosud nebylo možné. To by se mohlo například týkat dvou rezervací ve státě Utah, jejichž plochu Trump výrazně zmenšil při svém prvním mandátu. Krok pak zvrátil Biden.

Dále se očekává, že Trump ukončí přerušení povolování nových vývozů zkapalněného zemního plynu (LNG) a zruší výjimku, která Kalifornii a některým dalším státům umožňuje mít přísnější normy ohledně znečištění ovzduší.

Trumpův tým, který připravuje předání moci v oblastech životní prostředí a energetiky, podle listu řídí bývalý ropný lobbista David Bernhardt a Andrew Wheeler, který ve Washingtonu pracoval pro uhelné společnosti. NYT oba líčí jako muže dobře obeznámené s chodem úřadů a s „mnohaletou zkušeností s rozkládáním ochrany životního prostředí na federální úrovni“. Podle listu v Bernhardt v první Trumpově administrativě umožnil těžbu na zhruba čtyřech milionech hektarů federálních pozemků, kde to dříve nebylo možné.