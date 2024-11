Trumpovy sliby o ukončení války či deportacích budí vášně

Trump v kampani kritizoval demokraty za to, že v době jejich vlády počet nově příchozích migrantů stoupal. Zatímco před svým prvním prezidentským mandátem sliboval, že proti nim postaví zeď, tentokrát hodlá zahájit masivní vlnu vyhošťování. „Od prvního dne spustím největší program na deportaci zločinců v americké historii. Dostaneme je odsud pryč. Musíme,“ hlásal Trump pár dní před volbami.

Obavy zavládly i mezi běženci, kteří do Spojených států teprve míří. Tito lidé jsou přesvědčeni, že je čekají přísnější hraniční kontroly a další omezení počtu udělených azylů. „Už nevím, co si počít, protože jsme utekli před otřesným režimem. Vrátit se do Venezuely je jako dostat kulku do hlavy,“ říká uprchlík Edwin Ortiz.