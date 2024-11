Republikáni posílili svou většinu v Senátu

Personální šéfkou Bílého domu se v nadcházející administrativě stane Susie Wilesová, uvedla agentura Reuters. Wilesová společně Chrisem LaCivitem vedla Trumpovu úspěšnou prezidentskou kampaň. To, že Trump svěří významnou funkci právě Wilesové, není překvapivé. Americká média ještě během předvolební kampaně často zmiňovala, že Wilesová by se personální šéfkou mohla stát.

V pátek list Financial Times (FT) informoval, že se do nastupující administrativy nevrátí Trumpův zeť Jared Kushner. FT s odvoláním na své zdroje uvedl, že Kushner by mohl působit jako poradce v oblasti blízkovýchodní politiky, napsala agentura Reuters.

V Senátu dosud drželi většinu 51 křesel demokraté, a to díky 47 svým mandátům a podpoře čtyř nezávislých senátorů. V nynějších volbách se obměňovala třetina křesel, mandát senátorů je šestiletý. Pokud by byl poměr sil vyrovnaný, má rozhodující hlas při zasedání této kongresové komory viceprezident USA, který je z titulu své funkce zároveň předsedou Senátu.