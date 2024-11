Harrisová i Trump chtějí zrušit daň ze spropitného, experti před tím varují

před 30 m minutami | Zdroj: ČT24

Průzkumy předpokládají, že souboj mezi americkými prezidentskými kandidáty Kamalou Harrisovou a Donaldem Trumpem bude těsný. V řadě států je výsledek očekávatelný, rozhodne zbývajících sedm. V jednom z nich, Nevadě, už přitom předčasně hlasovali čtyři z deseti voličů. Pětina tamního elektorátu pracuje v pohostinství, a proto je pro nevadské obyvatele velkým tématem slib obou kandidátů o zrušení daně ze spropitného. V minulých volbách tam zvítězil demokrat Joe Biden, a to jen s těsným náskokem asi třiceti tisíc hlasů.

„Pokud se podíváme na průzkumy, tak města mají tendenci více volit demokraty, venkovské oblasti zase republikány, ale pokud jsme se bavili s experty, tak ti říkají, že možná tento souboj je kulturní válkou – Trump spíše oslovuje muže, Harrisová spíše ženy,“ uvedl zpravodaj ČT Bohumil Vostal. Nevada s šesti voliteli patří mezi klíčové státy, které souboj o Bílý dům rozhodnou. Třeba vedoucí kolumbijské pekárny v Las Vegas Juan Felipe Franco říká, že volí Harrisovou. „Pracuje pro lidi střední třídy, chce snížit daně, aby si každý mohl dovolit koupit třeba i dům,“ uvedl.

V pohostinství pracuje dvacet procent elektorátu Nevady, stejný počet jsou voliči hispánského původu, které se snaží oslovit i republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump. „Žádná daň ze spropitného. Přemýšlejte o tom. Nulová daň na přesčasy. Proto vyhrajeme,“ prohlásil. Daň ze spropitného chce zrušit i demokratická kandidátka Harrisová. A to i přes to, že jen v příštích deseti letech by tím americká státní pokladna podle odhadů zchudla o 200 miliard dolarů.

Ekonomika jako hlavní téma Nevady „Většinu času je to nízký plat, ale vyšší spropitné. A pokud by na to byly uvalené nízké daně, to by bylo perfektní,“ uvedl Franco. Ekonomika je v Nevadě zásadním tématem, jelikož je tam nejvyšší nezaměstnanost v celých USA – 5,5 procenta. Tamější zábavní sektor se ještě zcela nezotavil z koronavirové krize a místní trápí také drahé bydlení. „Vyděláváme si na spropitném. Je to velmi důležité. Řekla bych, že Trump rozhodně přinese lepší řešení,“ poznamenala Trumpova volička v Las Vegas Rachel. Další tamější volička Anne Peaková se domnívá, že spropitné by měly být peníze zaměstnanců. „Nevím, proč vláda vůbec začala danit spropitné,“ dodala.

Někteří experti ale považují slib obou kandidátů, že daň zruší, za populistickou ekonomickou politiku a varují před negativními dopady. U Trumpova plánu panují obavy, že by bohatí Američané mohli svůj příjem nahlásit právě jako spropitné, aby nemuseli platit daně. Harrisová chce proto částku zastropovat. I tak však již teď čtyřicet procent pracovníků závislých na spropitném jako příjmu neplatí daně. Někteří ho v celé šíři ani nepřiznají, a pokud by zmizelo z daňového přiznání, snížily by se pak lidem jejich sociální benefity.