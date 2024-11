Kdo získá Sněmovnu reprezentantů, nemusí být jasné několik dní

V případě Sněmovny reprezentantů voliči každé dva roky vybírají všech 435 zákonodárců. Většinu v podobě 220 mandátů dosud drželi republikáni. V nově složené dolní komoře budou mít podle AP nejméně 206 mandátů, demokraté nejméně 191.

Pokud by se republikánům znovu podařilo ovládnout i Sněmovnu reprezentantů, znamenalo by to, že by měli být bez problémů schopni prosazovat veškerou agendu vítěze prezidentských voleb Donalda Trumpa. Navíc se nedá očekávat, že by se jí do cesty stavěl Nejvyšší soud, v němž mají konzervativní soudci převahu šesti ku třem.