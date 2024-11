Harrisová: Musíme přijmout výsledky voleb

Musíme přijmout výsledky těchto prezidentských voleb, prohlásila před svými příznivci neúspěšná kandidátka na prezidentku USA Kamala Harrisová. Současná viceprezidentka uznala svou porážku a příštímu šéfovi Bílého domu, republikánovi Donaldu Trumpovi, slíbila spolupráci při předávání moci. Zároveň prohlásila, že bude nadále bojovat za ideály, které prosazovala – ať už to je demokracie, vláda práva, nebo rovný přístup ke spravedlnosti.

„Moje srdce je plné vděčnosti za důvěru, kterou jste ve mě vložili, plné lásky pro naši zemi a plné odhodlání,“ prohlásila na začátku projevu šedesátiletá politička. Příznivci ji na prostranství přivítali skandováním „Kamala, Kamala“. Úřadující viceprezidentka USA je prý hrdá na způsob, kterým byla její kampaň vedena. Poděkovala demokratickému prezidentovi Joe Bidenovi, svým spolupracovníkům i dobrovolníkům.

Lidé teď podle Harrisové zažívají různé emoce, ale výsledky voleb je nutné přijmout, protože to je základní princip americké demokracie. „I když uznávám porážku v těchto volbách, nevzdávám boj za to, co tuto kampaň pohánělo,“ prohlásila. Zmínila v této souvislosti například ženská práva nebo boj proti násilí páchanému zbraněmi.