„Jsme na cestě do záhuby,“ zaznělo na úvod klimatické konference COP29

Delegáti se do Baku sjíždějí nedlouho po vítězství republikána Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Jeho tým se podle informací deníku The New York Times už připravuje na opětovné odstoupení od pařížské dohody o klimatu. Trump popírá závěry vědců o roli spalování fosilních paliv v oteplování klimatu a už během svého prvního funkčního období od pařížské dohody odstoupil. Poté, co jej v úřadu vystřídal demokrat Joe Biden, se USA k dohodě opět připojily.

„Jsme na cestě do záhuby,“ prohlásil na zahajovací ceremonii předseda letošní klimatické konference Muchtar Babajev, ázerbájdžánský ministr pro ekologii a přírodní zdroje, jenž podle BBC News téměř tři desítky let působil v ázerbájdžánské státní ropné a plynárenské společnosti Socar. „COP29 je okamžikem pravdy pro pařížskou dohodu,“ poznamenal Babajev.

Konference OSN o změně klimatu se pořádají každoročně při Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (UNFCCC), která vstoupila v platnost v roce 1994 a která vyzvala země světa k dobrovolnému snižování emisí skleníkových plynů. Přijata byla na třetí Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, označované jako „summit země“, v roce 1992 v Riu de Janeiro. Zkratka COP (conference of the parties) znamená „konference smluvních stran“ úmluvy. Konají se (až na výjimky) každoročně, první označovaná jako COP1 se uskutečnila v roce 1995 v Berlíně.

O rok později byla na konferenci o změnách klimatu v Dauhá (COP18) platnost Kjótského protokolu prodloužena do roku 2020. Cílem takzvaného Kjótského protokolu II bylo do tohoto roku snížit celosvětové emise skleníkových plynů nejméně o 18 procent v porovnání s rokem 1990.

Na zatím poslední, loňské konferenci COP28 v Dubaji se představitelé téměř dvou stovek zemí shodli na nové dohodě, která vyzývá k postupnému omezování fosilních paliv s cílem odvrátit klimatické změny. Jednalo se o historický krok, protože to bylo poprvé, kdy text výslovně zmiňuje ropu, zemní plyn a uhlí, které jsou považovány za hlavní příčiny změn klimatu.

Globální emise skleníkových plynů by podle textu měly stoupat maximálně do roku 2025, u některých rozvíjejících se zemí, mezi které patří i Čína – jeden z největších světových znečišťovatelů –, může vrchol přijít později. Dohoda také připouští, že by při omezování fosilních paliv mohla hrát roli takzvaná přechodná paliva, což by se podle některých pozorovatelů mohlo týkat i zemního plynu. To by umožňovalo zemím jeho užívání i po roce 2050.

Představitelé malých ostrovních států, které jsou dopady změny klimatu ohroženy nejvíce, kritizovali, že dohoda nečiní dost pro jejich ochranu. Rozvojovým zemím vadí, že text přímo nevyžaduje, aby jim bohatší země poskytovaly finanční podporu. Další kritika se týkala nespravedlnosti, tedy skutečnosti, že rozvinuté státy zbohatly během desítek let, kdy spalovaly fosilní paliva, ale teď chtějí rozvíjejícím se ekonomikám stejný růst upřít. Podle kritiků také v textu chybí zmínka o metanu, který patří k nejnebezpečnějším skleníkovým plynům.