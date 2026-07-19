Dělníci v noci zbourali dva nadjezdy na Pražském okruhu, opět je průjezdný

Dělníci zbourali v noci na neděli dva nadjezdy, kvůli kterým byl od sobotního večera plánovaně přerušený provoz na Pražském okruhu mezi Slivencem a Řeporyjemi. Uzavírka byla ukončena v neděli kolem 11:00, informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Předpokládá, že pro odpolední špičku bude cesta zprovozněna v obvyklé kapacitě.
Zbourané nadjezdy v ulicích K Austisu a K Zadní Kopanině nahradí silničáři novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze čtyř na šest jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily. Práce na nahrazení nadjezdů novými mosty začaly v polovině května a provádí je firma Skanska.
Původně měly být mosty zbourány v polovině června, ale kvůli nečekaným zjištěním ohledně podloží byla demolice o měsíc odložena.
Projekt za téměř 207 milionů korun bez DPH počítal s tím, že bude nový nadjezd K Austisu zprovozněn do pěti měsíců od zahájení prací a nadjezd v ulici K Zadní Kopanině do sedmi měsíců. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla budou stavby hotové letos. „Do konce letošního roku postavíme nové nadjezdy umožňující rozšíření úseku 515 na šestipruhové uspořádání,“ uvedl v sobotu na síti X.