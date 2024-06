Češi vyberou své zástupce v europarlamentu

Češi v pátek a sobotu rozhodnou o tom, kdo je příštích pět let bude zastupovat v Evropském parlamentu. Na výběr mají třicet kandidujících stran, hnutí nebo jejich koalic. Lidé budou moci hlasovat ve zhruba 14 800 volebních místnostech jen v Česku. V pátek budou otevřeny od 14:00 do 22:00, po noční pauze pak v sobotu od 08:00 do 14:00. Výsledky budou s ohledem na celounijní charakter voleb oznámeny až v neděli před půlnocí, kdy se uzavřou poslední volební místnosti v dalších státech EU.