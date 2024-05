PŘEHLEDNĚ: Vše, co potřebujete vědět o hlasování v eurovolbách

Úřad do seznamu pro volby do EP také nejpozději dvacet dní před hlasováním (18. května) zanese voliče, kteří sice nemají v daném správním obvodu trvalý pobyt, ale jsou tam v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče či obdobném zařízení nebo jsou v policejní cele, ve výkonu vazby či výkonu trestu odnětí svobody. Tyto lidi nahlásí danému obecnímu úřadu velitel nebo správce zařízení. O zápis přitom žádá volič – podle ministerstva vnitra by tak měl ale učinit pouze tehdy, kdy je jeho pobyt v takovém zařízení v době hlasování zřejmý – následné změny týkající se dopsání do seznamu v místě jeho trvalého pobytu už totiž nelze provádět. Pokud to tedy s pobytem v době voleb není zcela jednoznačné, radí resort raději si podat žádost o voličský průkaz.

Svůj zápis si můžete ověřit na úřadě. Pokud se objeví chyby nebo nedostatky v seznamu a pokud žádosti o opravu nevyhoví sám úřad, lze se domáhat do třiceti dnů přede dnem voleb (do 8. května 2024) rozhodnutí soudu o provedení opravy nebo doplnění seznamu.

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad (respektive městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu). Úřad musel nejpozději čtyřicet dní před volbami (letos tedy 28. dubna) zanést do seznamu hlasujících pro volby do EP údaje ze stálého seznamu voličů. Automaticky je tak zapsán každý český občan, který má právo hlasovat ve volbách do EP a má v Česku trvalý pobyt.

Rozhodovat o českém zastoupení v Evropském parlamentu může ten český občan, který nejpozději 8. června 2024 dosáhne plnoletosti, nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva. Zároveň může hlasovat jen pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (viz níže).

Češi budou své zástupce do europarlamentu moci vybírat v pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 8. června 2024 pak od 8:00 do 14:00 hodin.

Jak už bylo zmíněno výše, volič hlasuje v místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu. Pokud je v obci více volebních okrsků, hlasujete v té místnosti, kam podle místa svého bydliště patříte. Starosta nejpozději do 23. května 2024 zveřejní, které části obce spadají do jednotlivých okrsků, uvede také adresy volebních místností. Tyto informace většinou starostové zveřejňují na úřední desce obce.

Specifická situace je u lidí, kteří se do Česka vrací ze zahraničí, kde byli vedeni ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě. Ti musí nejprve požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu a zastupitelský úřad jim o vyškrtnutí vydá potvrzení. To je pak potřeba předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 5. června 2024 nebo v dny hlasování okrskové volební komisi v místnosti příslušné podle trvalého pobytu.

Pokud změníte obec trvalého pobytu na českém území po zápisu do seznamu voličů pro eurovolby, tedy po 28. dubnu 2024, úřad v místě předchozího bydliště vás automaticky vyškrtne ze seznamu. Abyste mohli hlasovat v novém místě trvalého bydliště, musíte požádat „bývalý“ úřad o potvrzení o vyškrtnutí. To pak předložíte buď svému „novému“ úřadu nejpozději do 5. června 2024, nebo ve dny hlasování okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště. Musíte také prokázat své hlasovací právo občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novou občankou s aktuálními údaji.

Po vstupu do hlasovací místnosti a prokázání totožnosti a občanství obdržíte od okrskové komise prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem. Pokud s sebou nemáte lístky, komisaři vám je na požádání vydají. S úřední obálkou a hlasovacími lístky pak vstoupíte do prostoru určeného k jejich úpravě neboli za plentu. Tam si vyberete lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chcete hlasovat. Lístek je možné vyplnit už doma a přinést si ho do volební místnosti – i tak je ale potřeba jít za plentu.

Pokud jste českým občanem zapsaným ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, můžete také požádat o vyškrtnutí z tohoto seznamu. To se uplatňuje v případě, kdy se napříště budete zdržovat na území České republiky. Zastupitelský úřad vám vydá o vyškrtnutí potvrzení. To musíte předložit buď obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu na českém území do 5. června 2024, nebo v den voleb přímo okrskové volební komisi.

Pokud jste českým občanem zapsaným ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, můžete požádat o vydání voličského průkazu. Tato možnost se používá v případě, kdy se i nadále budete trvale zdržovat v zahraničí. Voličský průkaz vydává zastupitelský úřad, u kterého jste zapsáni ve zvláštním seznamu – tedy příslušný podle místa vašeho pobytu. Pravidla pro žádost o průkaz jsou stejná jako v případě žadatelů v Česku (viz výše). Zastupitelský úřad vám předá voličský průkaz nejdříve 23. května 2024, a to buď osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s vaším ověřeným podpisem, anebo vám jej zašle. S průkazem se pak musíte dostavit na území České republiky, kde můžete hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku.

Volby do Evropského parlamentu se budou na území států Evropské unie konat v rozmezí od 6. června 2024 (čtvrtek) do 9. června 2024 (neděle). Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky – můžete tedy hlasovat pouze v případě, nacházíte-li se ve dnech voleb na území Česka.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být za plentou přítomen jiný hlasující, nikoliv však člen okrskové komise, a lístek za něj upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i obálku vhodit do urny.

Následně lístek vložíte do úřední obálky, kterou jste dostali od komise. Je potřeba dát pozor na to, abyste nevložili více hlasovacích lístků – například proto, že by se vám slepily. V takovém případě by byl totiž hlas neplatný. Neplatné jsou také lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené nebo nejsou vloženy do úřední obálky.

Pokud jste český občan, žijete v zahraničí a chcete volit kandidáty z listin zaregistrovaných v tom členském státě Evropské unie, na jehož území se v době voleb nacházíte, můžete hlasovat na území daného členského státu EU. Volby do Evropského parlamentu budou probíhat v rozmezí od 6. do 9. června 2024. Den/dny konání hlasování v jiném členském státě se mohou lišit od těch, na které je stanoveno konání voleb na území České republiky.

Jak mohou v Česku volit občané jiných členských států?

Podobně jako Češi v zahraničí mohou hlasovat jen pro kandidáty z tamního státu, mohou i občané členských států volit v Česku do europarlamentu kandidáty zaregistrované v České republice – ovšem za splnění jistých podmínek. Občan jiné unijní země má právo hlasovat za předpokladu, že nejpozději 8. června 2024 dosáhne věku 18 let, je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území Česka (tedy nejméně od 24. dubna 2024), nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Do seznamu je zapsán, pokud o to požádal; a to buď už při minulých volbách do Evropského parlamentu, přičemž od té doby nepožádal o vyškrtnutí a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit (v takovém případě nemusí činit nic dalšího, ministerstvo nicméně doporučuje si zápis na úřadě ověřit), nebo pokud by byl veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě svého pobytu požádal o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto žádost bylo nutné podat nejpozději čtyřicet dní přede dnem voleb, tedy 28. dubna 2024.

Podobně občan jiného členského státu EU, který na českém území ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí, musel podat u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro hlasování do Evropského parlamentu nejpozději čtyřicet dnů přede dnem voleb.