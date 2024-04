Češi v Evropské unii zanechávají stopy. Rozhodují, navrhují zákony nebo soudí

Česko je členem Evropské unie už dvacet let. Praha za tu dobu stála dvakrát v čele Unie v rámci předsednictví a Češi zastávají důležité funkce, prostřednictvím kterých ovlivňují směřování organizace. Jedněmi z nejvýznamnějších postů jsou eurokomisaři, kteří dohromady tvoří Evropskou komisi.

Ta je výkonným orgánem, tedy prakticky vládou EU. Každý členský stát navrhuje jednoho z 27 eurokomisařů. Ve funkci se vystřídali celkem čtyři Češi.

Pavel Telička

Jako první eurokomisař se představil Pavel Telička. Český diplomat a politik nebyl v Evropě neznámou tváří, byl to právě on, kdo vedl vyjednávání o vstupu Česka do Unie. Poté byl také vedoucím Stálé mise ČR při EU. Stejně jako ostatní komisaři nových zemí neměl vlastní resort, ale spolupracoval s jedním z eurokomisařů původní patnáctky, Davidem Byrnem z Irska, který zastával agendu zdraví a ochrany spotřebitele. Ve funkci, do které jej prosadil tehdejší předseda vlády a šéf ČSSD Vladimír Špidla, vydržel ale jen půl roku.

Do EU se Telička později vrátil jako europoslanec. V roce 2014 získal mandát za hnutí ANO. Později se však rozešel s šéfem tohoto hnutí Andrejem Babišem, a proto v následujících eurovolbách kandidoval za vlastní uskupení Hlas, s nímž mezi voliči neuspěl.