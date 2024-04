Dveře EU otevřeli Češi svým „ano“. Lákal je rybář i důchodkyně

Billboard k referendu o vstupu do EU

Rozsáhlá kampaň i jednorázový ústavní zákon připravily cestu pro jedinečné hlasování o začlenění Česka do Evropské unie. „Pro“ se v roce 2003 vyslovilo 77,33 procenta voličů. Zároveň se v přístupové smlouvě země zavázala přijmout euro. Po dvaceti letech v Evropské unii se ale nepřesunula ani do „čekárny“ a neexistuje jasný plán na přijetí společné měny.

Na tom, že mají Češi o vstupu do EU hlasovat v referendu, tehdy panovala shoda všech tehdejších hlavních politických stran. Aby se ale vůbec mohlo konat, musel být nejprve přijat jednorázový ústavní zákon – legislativa o obecném referendu totiž marně čeká na přijetí už od roku 1993. Cestu k referendu otevřel Senát, který v září 2002 navrhl ústavní zákon. Ten stanovil pravidla referenda o přistoupení země k Unii.

„Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?“. Tak zněla otázka pro dosud jediné celostátní referendum v historii České republiky. Konalo se 13. a 14. června 2003 a voliči v něm rozhodovali o vstupu země do Evropské unie.

Hlasování o vstupu do EU před dvaceti lety zůstává jediným celostátním referendem v historii Česka

Z televize a billboardů Čechy do Unie lákali a vítali irský počítačový specialista, španělská řidička autobusu, finská manažerka, portugalský rybář, řecký kavárník nebo rakouská důchodkyně. Jak ale tehdy upozornil iDnes.cz , jediná autentická věc na těchto Evropanech byla jejich národnost – vše ostatní jen scénář.

Tehdejší ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) představil 22. ledna 2003 na tiskové konferenci v Praze logo vybrané pro kampaň před červnovým referendem. Tvořil ho zlatý nápis ANO na modrém pozadí a poslední písmeno „O“ se skládalo z hvězdiček – podobně jako je tomu na vlajce Unie. Bývalý prezident Václav Havel vyzval 10. června na Václavském náměstí v Praze občany, aby spolu s ním řekli vstupu České republiky do Evropské unie „ano“.

Ke schválení vstupu do Evropské unie stačilo, aby byla pro alespoň nadpoloviční většina hlasujících. Přijatý zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii totiž nestanovil žádnou minimální hranici účasti voličů. Ve dvoudenním hlasování nakonec pro vstup Česka do Evropské unie hlasovalo 77,33 procenta voličů, proti jich bylo 22,67 procenta. Referenda se zúčastnilo 55,21 procenta voličů.

Pravidla pro účast v referendu byla podobná jako v případě jiných voleb – tedy české občanství, dosažení dospělosti alespoň druhý den jeho konání a svéprávnost. Na rozdíl od voleb do sněmovny ale Češi žijící v zahraničí nemohli hlasovat na velvyslanectvích, museli se dostavit do České republiky.

Jak se volilo v referendu o vstupu do EU (zdroj: ČT24)

Pro vstup hlasovali ve stejné míře mladí lidé i ti starší. „Velmi mě potěšila podpora osob starších šedesáti let, to je velký výsledek,“ komentoval tehdy výsledky Svoboda.

Referenda se konala i v dalších zemích, které do EU vstoupily spolu s Českem 1. května 2004. Těmi byly Estonsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Jedinou výjimkou z této vlny rozšíření Unie, kde se všelidové hlasování nekonalo, byl Kypr. V Estonsku a na Maltě nicméně byla referenda nezávazná. Právě v tomto ostrovním státě měl vstup do EU nejnižší podporu – pro se vyslovilo 53,65 procenta účastníků. Naopak v Litvě, na Slovensku a ve Slovinsku bylo pro kolem devadesáti procent hlasujících.

Výsledek tehdy přivítaly kromě lidovců i vládní ČSSD a Unie svobody-DEU, ale také opoziční ODS, která byla tehdy nicméně známá kritikou podoby evropské integrace. Komunisté naopak vstup do EU svým příznivcům nedoporučovali. „Jsem velmi hrdý, že jsem premiérem republiky, která má tak angažované občany, kteří využili svého práva a rozhodli se tak jasně a zřetelně,“ prohlásil v červnu 2003 tehdejší šéf vlády Vladimír Špidla (ČSSD).

Cesta do Evropy

Cesta České republiky do EU ale začala už mnohem dříve, a to 23. ledna 1996, když premiér Václav Klaus (tehdy ODS) předal v Římě do rukou tehdejšího nejvyššího představitele EU, předsedy italské vlády Lamberta Diniho, českou žádost o členství v Unii.

13. prosince 1997 pak unijní summit v Lucemburku rozhodl zahájit v březnu 1998 vstupní proces s jedenácti kandidáty – včetně Česka. Poslední březnový den roku 1998 Česko spolu s Polskem, Maďarskem, Estonskem, Kyprem a Slovinskem zahájily rozhovory o vstupu do Unie. V polovině dubna 2003 na summitu EU v Athénách podepsali zástupci patnácti členských a deseti kandidátských zemí Unie, včetně tuzemska, smlouvu o přistoupení. Od tohoto data měla Česká republika pozorovatele mimo jiné v Evropském parlamentu či ve všech Radách ministrů.

Vstup do Evropské unie nakonec svým podpisem zpečetil opět Klaus – tentokrát už z pozice prezidenta. Jak on sám v referendu hlasoval, tento – paradoxně – známý kritik Evropské unie tehdy neprozradil. „Já bych vám řekl jedinou věc – že jsem hlasoval správně,“ uvedl tenkrát. Dnes už přiznává, že hlasoval proti. Navzdory svým osobním výhradám prý ale jinou cestu pro Česko v té době neviděl.

„Nebyli jsme v luxusní situaci Švýcarska, které bylo dlouhodobě stabilní evropskou zemí a nereagovalo na pád komunismu. My jsme byli bohužel v situaci oslabené postkomunistické země snažící se vrátit do Evropy ve smyslu, aby se stalo normální evropskou zemí, kterou kdysi bývalo. Tyto procesy byly ruku v ruce. Já jsem z toho nemohl vyklouznout,“ řekl Klaus při příležitosti 15. výročí vstupu Česka do EU v Interview ČT24.