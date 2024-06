Trochu jiné volby. Proč se o zvolených europoslancích dozvíme až v neděli bez sčítacích studií

Výsledky je možné zveřejnit až v době, kdy se zavřou dveře volebních místností ve všech členských státech. Poslední zemí, která bude hlasovat v neděli až do pozdního večera, je Itálie. A do té doby musí s výsledky čekat i ostatní země EU.

Až v neděli čekají volby do Evropského parlamentu zbylých dvacet členských zemí. Mezi nimi jsou například Německo, Španělsko nebo Francie. Podle informací Evropského parlamentu se jako poslední zavřou volební místnosti právě v Itálii, a to hodinu před půlnocí z neděle na pondělí.

Výsledky ale komise nesmí zveřejnit, dokud neskončí právě hlasování v Itálii. „Na členy okrskových volebních komisí dopadá povinnost mlčenlivosti ohledně výsledku hlasování v příslušném volebním okrsku,“ doplnila mluvčí ministerstva Hana Malá. Prakticky to proto znamená, že v sobotu odpoledne nečekají voliče v Česku žádná televizní nebo rozhlasová volební studia, kde by se průběžně oznamovaly výsledky.

Výsledky se proto ani Češi nedozvědí dřív. „Český statistický úřad zveřejní celkové výsledky až po 23. hodině v neděli 9. června,“ potvrdila mluvčí ministerstva Malá. Podle dat Evropského parlamentu budou v Česku konečné výsledky známé do půlnoci z neděle na pondělí. Oproti tomu v některých státech budou lidé čekat do nočních hodin, někdy až do následujícího rána. To se může týkat například Švédska.

Pokud by někde v EU nastala komplikace během sčítání hlasů, bude záležet na konkrétní situaci. „Případná mimořádná situace by se řešila operativně ve spolupráci s ostatními členskými státy v rámci Evropské sítě pro volební spolupráci,“ nastínila mluvčí Malá.