ŽIVĚ: Speciální debata Předvolební Evropa se zahraničními zpravodaji ČT a jejich hosty

Zpravodajové České televize z různých evropských zemí se shodli, že hlavními tématy červnových voleb do Evropského parlamentu budou bezpečnost a migrace. Na Slovensku či ve Francii se upne pozornost i k ekonomickým otázkám a v mnoha zemích se voliči chtějí vyjádřit i k vnitropolitickým otázkám. Podle aktuálního průzkumu chce hlasování využít k vyjádření postoje část politiků i v Česku. Podobné je to v Polsku, zatímco ve Francii se hovoří o referendu o prezidentu Emmanuelu Macronovi.

Podstatně méně než dříve je před volbami slyšet o klimatických otázkách, a to i v Německu, kde rovněž nejvíce rezonují témata spojená s migrací a s bezpečností. Kai Olaf Lang z nadace Věda a politika řekl ve speciálu České televize, že to neznamená, že by Německo usilovalo o zrušení evropského Green Dealu, ale je možné, že po volbách zesílí požadavky na jeho revizi.

„Green Deal je pro jedny nutnost, a pro druhé problém. Nese to s sebou náklady a nejistoty pro ekonomiku. Pětina Němců si stále myslí, že EU má dělat důslednou klimatickou politiku, ale jedna pětina říká, že hospodářská politika je důležitá. Německo hledá novou rovnováhu. Nechce zrušit Green Deal, ale chce mít novou rovnováhu mezi ochranou přírody a ochranou konkurenceschopnosti německého hospodářství,“ shrnul.

Otázky ohledně migrace se dostaly do popředí zájmu tradičních stran – SPD, CDU nebo Zelených – zřejmě i pod vlivem AfD, pro niž jde dlouhodobě o jednu z klíčových otázek. Podle Langa je to ale i reakce na konkrétní problémy. „Když se díváme, co se děje ve městech, ve vesnicích, je často velmi věcná diskuse, co se má s uprchlíky dělat, jak se mají integrovat,“ podotkl.

Migrace je zásadním tématem evropských voleb i v Polsku. Bohemista, publicista a překladatel Aleksander Kaczorowski míní, že se jí premiér a předseda vládní Občanské platformy Donald Tusk důrazně chopil i proto, že považuje migraci za téma, které jeho straně prohrálo parlamentní volby v roce 2015. Po nich se na dvě období dostala k moci konzervativní strana Právo a spravedlnost.

V kontextu této zkušenosti podle Kaczorowského nyní Tusk k migraci a také evropskému migračnímu paktu přistupuje. „Ví, že je to zásadní problém, který je velice důležitý pro občany této země. A uvědomuje si také, že pokud to nebude řešit přesvědčivým způsobem, tak může zase politicky prohrát,“ popsal Kaczorowski.

Další významnou otázkou je v Polsku i bezpečnost – i s ohledem na to, že sousední Ukrajina čelí válečné agresi Ruska. Nicméně zároveň podle Kaczorowského vnímají Poláci nadcházející eurovolby i jako hlasování o vládě. „Říká se, že je to vlastně plebiscit,“ podotkl. Není však podle něj vyloučeno, že vládní Občanská koalice a opoziční Právo a spravedlnost získají shodný počet devatenácti mandátů.

V předvolebním speciálu ČT ozřejmí své pohledy na nadcházející celounijní hlasování hosté zpravodajů České televize z několika evropských metropolí. Z Berlína se přihlásí Pavel Polák, z Varšavy Andreas Papadopulos, z Paříže Jan Šmíd, z Bratislavy Jan Šilhan a z Bruselu se připojí Petr Obrovský.