Volby do Evropského parlamentu jsou světový unikát se 400 miliony obyvatel

Ve světě těch několik dní nemá obdoby. Jednou za pět let se desítky milionů voličů z často velmi odlišných zemí scházejí ve volebních místnostech napříč celým kontinentem a volí jeden společný parlament. Na tom se zatím nedokázal shodnout nikdo jiný než Evropané. Z Evropského parlamentu tak vytvořili zcela unikátní místo: jediný mezinárodně volený parlament na planetě.

Evropskou unii čeká společný svátek demokracie. Občané napříč 27 státy budou od čtvrtka do neděle vybírat 720 europoslanců. Pravidla voleb se napříč státy liší, dohromady však tvoří jedinečný celek.

Společné hlasování je přitom organizačně velmi náročným procesem. Volební pravidla respektují místní tradice, a napříč zeměmi se tedy liší. Jedním z mála povinných prvků je, aby hlasy byly na mandáty přepočítávány poměrným způsobem. Přizpůsobit se tak musí například Francie, která jinak pro volbu svých národních poslanců využívá většinový systém.

Celá řada dalších odlišností ale zůstává. Ve většině zemí se mohou o europoslanecký mandát ucházet všichni dospělí občané, to se týká například Německa, Švédska nebo Maďarska. V Česku je věková hranice pro možnost kandidovat 21 let, v Rumunsku 23 a v Itálii a Řecku tak mohou občané učinit nejdříve ve věku 25 let.