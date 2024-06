K eurovolbám v Česku může přijít až tři a půl tisíce cizinců

Jaroslav Synčák

, jch

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Budova Evropského parlamentu

Ve volbách do Evropského parlamentu 7. a 8. června by mohlo v České republice hlasovat také až tři a půl tisíce cizinců. Tolik je jich zapsaných v seznamu voličů, jak vyplývá z dat ministerstva vnitra. Je to o dvanáct set více než v předchozích eurovolbách v roce 2019. Volit zástupce České republiky do Evropského parlamentu mohou u nás cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem a registrací v seznamu voličů.

„V rámci výměny informací mezi členskými státy jsme obdrželi údaje o 3 498 voličích, kteří jsou občané jiného členského státu EU a jsou vedeni v seznamu voličů pro volby do EP v Česku,“ oznámil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Před pěti lety se registrovalo k volbám do Evropského parlamentu 2 288 občanů jiných zemí EU, letos je tedy více než tisícový nárůst. K urnám ale nakonec v roce 2019 dorazilo asi 60 procent z nich. Zájem o volby do Evropského parlamentu ze strany cizinců u nás stoupá – zatímco v prvních evropských volbách v roce 2004 hlasovalo pouhých 99 cizinců, před deseti lety to bylo 406 lidí. Přihlášení pro cizince funguje tak, že musí požádat obec, ve které mají přechodné nebo trvalé bydliště, aby je přidala na seznam voličů pro evropské volby, a to do 40 dnů před prvním dnem voleb. Pokud se však zaregistrovali v předchozích evropských volbách v roce 2019, jsou zapsáni automaticky.