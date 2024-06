Politické spektrum: Jaká pravidla platí pro eurovolby napříč unijními státy

Česko čekají příští pátek a sobotu volby do Evropského parlamentu. O místo pro 21 europoslanců z tuzemska se podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) uchází 674 kandidátů. Pořad Politické spektrum se věnoval třeba pravidlům pro volby v jednotlivých zemích sedmadvacítky, ale i specifikům v Česku. Do úterý by například měli voliči očekávat ve svých schránkách seznamy kandidátů, které zároveň slouží jako volební lístky. O okolnostech eurovoleb debatovali první místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová, ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec a politolog z Masarykovy univerzity Petr Kaniok.