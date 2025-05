Členové StB šikanou donutili rodinu k emigraci, řekl soud a potrestal je podmínkami

Soud v úterý uložil dvouleté podmíněné tresty bývalým příslušníkům Státní bezpečnosti (StB), kteří podle obžaloby na počátku 80. let minulého století vytrvalou šikanou donutili rodinu Hyblerových k vystěhování do zahraničí. Milana Kopince, Vladimíra Novotného a Karla Vykypěla soud uznal vinnými ze zneužití pravomoci úřední osoby. Trojice vinu od počátku odmítá, na místě se odvolali. Případem se tak bude zabývat ještě odvolací senát.

„Účelem řízení není perzekvovat obžalované, ale poukázat na zločiny komunistického režimu a s ohledem na časový odstup je morálně odsoudit,“ prohlásila Šindelářová. Zatímco v jiných kauzách podle ní plní trest ochrannou, výchovnou a preventivní funkci, u tohoto případu tomu tak nebylo. Od spáchání trestné činnosti uplynula mimořádně dlouhá doba, muži jsou v důchodu a nehrozí, že by se dopustili dalšího zločinu. Trest je pouze morální a symbolický, uvedla soudkyně.

V domově manželů prováděli tehdejší příslušníci StB podle žalobce několikahodinové domovní prohlídky, manželku sledovali a znemožnili jí pracovat na pozici, pro kterou měla jako vysokoškolačka kvalifikaci. Rodina se třemi malými dětmi nakonec nátlak nevydržela a v roce 1982 souhlasila s vycestováním. Obžaloba zařadila trestnou činnost trojice bývalých příslušníků mezi postupy prováděné v rámci takzvané akce Asanace. Případ Hyblerových však do ní podle Šindelářové nepatřil.

Někdejší členové Státní bezpečnosti měli podle obžaloby za úkol dotlačit Hyblerovy k emigraci, což se jim povedlo. Hyblera údajně předváděli k opakovaným výslechům, při nichž ho ponižovali a vyhrožovali mu vězením či nehodou, která by se mu v Československu mohla stát.

Obvodní soud trojici v roce 2022 zprostil obžaloby. Rozhodnutí však následně zrušil odvolací senát, který nařídil nové projednání kauzy.

Pozdější šéf kontrarozvědky Vykypěl už byl za zneužití pravomoci odsouzen počátkem 90. let, a to společně s bývalým ministrem vnitra Františkem Kinclem a posledním náčelníkem StB Alojzem Lorencem. Soud je uznal vinnými z toho, že od října 1988 do listopadu 1989 organizovali na celém území republiky izolaci velkého počtu osob, zejména v době očekávaných protestních akcí občanů. Vykypěl dostal trest 3,5 roku.

Akci Asanace vymyslela StB na přelomu 70. a 80. let. Jejím cílem bylo fyzickým a psychickým nátlakem donutit občany nepohodlné režimu k trvalému opuštění státu. Pracovníci StB po celé zemi začali předem vytipované odpůrce režimu šikanovat i fyzicky týrat. Mezi jejich oběťmi byli například hudebníci Jaroslav Hutka a Vlastimil Třešňák, duchovní Svatopluk Karásek, herec Pavel Landovský a spisovatelka Petruška Šustrová.